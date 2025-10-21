Vỡ túi ngực sau 14 năm phẫu thuật nâng vòng một

TP HCMBà Hân, 64 tuổi, khám sức khỏe định kỳ bất ngờ phát hiện túi ngực bên phải bị vỡ trong bao kèm co thắt bao xơ, phải phẫu thuật.

Trước đó, bà Hân không có dấu hiệu đau, sưng, ngực không biến dạng, không phát hiện bất thường. Kiểm tra định kỳ tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, bác sĩ siêu âm nghi ngờ túi ngực bên phải bị rò rỉ. Kết quả MRI tuyến vú cho thấy túi ngực phải vỡ trong bao, có dịch rò rỉ nhẹ. ThS.BS CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà còn gặp tình trạng co thắt bao xơ, cần phẫu thuật loại bỏ hai túi ngực cũ, xử lý triệt để bao xơ, ngăn biến chứng.

Bà Hân từng đặt túi ngực nước muối hai bên từ năm 2000, sau sinh con. Đến năm 2011, khi túi cũ gây mất cân đối, bà thay bằng túi ngực silicon.

Lần này, bác sĩ Tấn phẫu thuật lấy túi ngực trên đường sẹo cũ nhằm hạn chế xâm lấn, bệnh nhân giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục. Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, ít đau, có thể sinh hoạt bình thường, xuất viện.

Bác sĩ Tấn và êkíp phẫu thuật cho bà Hân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tấn, túi ngực không thể dùng vĩnh viễn. Sau 10-15 năm, vỏ túi có thể lão hóa, rách hoặc vỡ trong bao mà người bệnh không cảm nhận được. Phụ nữ sau nâng ngực nên kiểm tra định kỳ mỗi 1-2 năm, nhất là sau 10 năm cần siêu âm hoặc chụp MRI tuyến vú để đánh giá tình trạng túi ngực. Khi có biểu hiện đau, cứng, biến dạng hoặc thay đổi kích thước ngực, người bệnh nên đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị đúng cách, tránh rò rỉ silicone hoặc viêm mô tuyến vú.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi