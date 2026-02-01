Vợ tắc vòi trứng, chồng vô tinh có con được không?

Tôi bị tắc ống dẫn trứng, còn chồng không có tinh trùng, nên điều trị thế nào để sớm có con? (Nguyễn Hiền, 36 tuổi, Gia Lai)

Trả lời:

Vô sinh hiếm muộn có thể xuất phát từ người vợ, người chồng hoặc cả hai. Vợ chồng bạn cùng gặp các vấn đề về sức khỏe sinh sản, cần khám và điều trị toàn diện.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8 (IVF Tâm Anh - Quận 8), chồng bạn sẽ được bác sĩ đơn vị Nam học khám, chẩn đoán nguyên nhân dẫn đến không có tinh trùng. Trường hợp do tắc nghẽn ống dẫn tinh có thể phẫu thuật thông nối hoặc chọc hút tinh trùng từ mào tinh hoặc tinh hoàn để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nếu vô tinh do các bất thường di truyền, biến chứng teo tinh hoàn sau mắc bệnh quai bị và tình trạng nặng cần vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng từ tinh hoàn.

Bạn sẽ được bác sĩ hiếm muộn nữ khám, xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng, chọc hút trứng.

ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang chọc hút noãn để điều trị thụ tinh ống nghiệm cho người bệnh. Ảnh minh họa: Đình Lâm

Vợ chồng bạn có thể được điều trị song song, tức chọc hút noãn của vợ cùng ngày chồng được vi phẫu tìm tinh trùng để thu tinh trùng và noãn tươi, tăng khả năng thụ tinh trong ống nghiệm và nuôi cấy phôi. Phôi được nuôi cấy trong môi trường tối ưu mọi điều kiện giúp phát triển đến giai đoạn ngày 3 hoặc ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong hệ thống nuôi cấy phôi cùng chuyên viên phôi học chấm điểm chất lượng phôi. Bác sĩ chuẩn bị nội mạc tử cung cho bạn, lựa chọn một phôi loại tốt và chuyển vào tử cung.

Vợ chồng bạn nên đến khám sớm để nâng cao hiệu quả điều trị, sớm có con.

ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8