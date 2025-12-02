Vô sinh vì dị tật không có ống dẫn tinh

TP HCMDị tật bẩm sinh không có ống dẫn tinh khiến anh Cường vô sinh, hai lần chọc hút tinh trùng và thụ tinh trong ống nghiệm mới có con.

Anh Cường bị bất sản ống dẫn tinh hai bên, một khiếm khuyết bẩm sinh khiến tinh trùng không thể xuất ra ngoài nên không thể có con tự nhiên. Theo y văn thế giới, tình trạng này ít gặp, chiếm 1-2% trường hợp vô sinh nam.

Anh Cường được bác sĩ thực hiện kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cùng noãn của vợ nhưng chỉ thu được phôi duy nhất ngày 5. Sau chuyển phôi, vợ mang thai song ít lâu sau bị thai lưu.

Sau chu kỳ IVF đầu tiên thất bại, vợ chồng anh đến khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM). Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, đơn vị Nam học, cho biết xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Cường không có tinh trùng, không có ống dẫn tinh hai bên. Tinh trùng không thể xuất ra ngoài, tích tụ lâu trong mào tinh có thể chịu nhiều ảnh hưởng của các gốc tự do dẫn đến oxy hóa, tổn thương DNA gây suy giảm chất lượng, giảm tỷ lệ thụ tinh.

Xét nghiệm di truyền của anh Cường ghi nhận người lành mang gene bệnh lý xơ nang. Còn vợ 37 tuổi bị suy giảm dự trữ buồng trứng nặng, không bất thường gene giống chồng, do đó không cần áp dụng thêm kỹ thuật sinh thiết phôi.

Bác sĩ tư vấn cho anh Cường chế độ dinh dưỡng đầy đủ, thay đổi lối sống, giảm áp lực để cải thiện chất lượng tinh trùng. Trong lúc đó, vợ anh được gom trứng hai chu kỳ, thu 12 noãn trưởng thành.

Anh Cường được bác sĩ Vinh thực hiện kỹ thuật PESA, thu 2 mẫu tinh dịch. Chuyên viên phôi học soi tìm dưới kính hiển vi phóng đại gấp 200 lần thu được 30 tinh trùng. Trong đó, 12 tinh trùng tươi được thụ tinh trong ống nghiệm với noãn của người vợ, nuôi cấy trong môi trường tối ưu mọi điều kiện, thu 6 phôi ngày 5 chất lượng tốt.

Hệ thống nuôi cấy "lab-trong-lab" tối ưu mọi điều kiện giúp tăng chất lượng phôi. Ảnh: Thanh Luận

Đầu tháng 10, người vợ được chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện. Bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung giúp chị đậu thai. Hiện thai kỳ khoảng 10 tuần, phát triển khỏe mạnh. Số tinh trùng còn lại đủ cho một chu kỳ IVF được trữ đông giúp anh Cường không cần can thiệp thủ thuật hay phẫu thuật thêm để có con.

Theo bác sĩ Vinh, nam giới bất sản ống dẫn tinh vẫn có khả năng sinh lý bình thường nên thường chủ quan không thăm khám, dẫn đến phát hiện và điều trị muộn. Bất thường này có thể dễ dàng được chẩn đoán thông qua xét nghiệm tinh dịch đồ không có tinh trùng và khám lâm sàng ở vùng kín. Do đó, nam giới từ tuổi dậy thì, ngoài khám sức khỏe tổng thể nên khám sức khỏe sinh sản để phát hiện sớm các bất thường và điều trị sớm.

Các nguyên nhân khác khiến nam giới không có tinh trùng như tắc nghẽn ống dẫn tinh, viêm nhiễm đường sinh dục, tổn thương ở mào tinh, bệnh di truyền, bất thường ở vùng dưới đồi - tuyến yên hoặc tổn thương tinh hoàn... Vô sinh nam có thể điều trị bằng thuốc, thủ thuật, phẫu thuật, hoặc phương pháp cao cấp nhất là vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng từ tinh hoàn giúp người bệnh có con của chính mình, giảm nguy cơ xin tinh trùng hiến tặng hoặc xin con nuôi.

Ngoài ra, người vợ cũng cần được thăm khám kỹ lưỡng để bác sĩ xây dựng phác đồ kết hợp điều trị vô sinh nam - vô sinh nữ hiệu quả.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi