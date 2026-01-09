TP HCMKhám sức khỏe sinh sản bình thường, nhưng sau hai năm kết hôn, chị Tuyết, 33 tuổi, vẫn chưa có thai.

Vợ chồng chị Tuyết được chẩn đoán vô sinh không rõ nguyên nhân - nhóm bệnh lý chiếm tỷ lệ không nhỏ trong điều trị hiếm muộn hiện nay. Sau một lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) không thành công, họ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) điều trị.

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo cho biết trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi người chồng lớn tuổi, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là phương án có tỷ lệ thành công cao hơn nhờ kiểm soát chặt chẽ từng bước từ tạo phôi đến thai làm tổ. Bác sĩ Thảo lên phác đồ kích thích buồng trứng cho chị Tuyết với liều lượng thuốc phù hợp, chọc hút được 20 noãn (trứng) trưởng thành. Mẫu tinh trùng của người chồng được xử lý, chọn lọc để thụ tinh, tạo phôi và nuôi cấy trong môi trường tối ưu, thu được 13 phôi ngày 5 - giai đoạn có khả năng làm tổ cao.

Sau khi chuẩn bị nội mạc tử cung đủ điều kiện, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung chị Tuyết. Chị mang thai, sinh con gái nặng hơn 3 kg vào đầu tháng một.

Bác sĩ Thạch Thảo chọc hút noãn cho người bệnh. Ảnh: Hoài Thương

Vô sinh được xác định khi vợ chồng chung sống một năm (6 tháng với phụ nữ ngoài 35 tuổi) mà không có thai. Nguyên nhân phổ biến ở phụ nữ thường là tắc nghẽn vòi trứng, giảm dự trữ buồng trứng, rối loạn nội tiết, bất thường buồng tử cung, ảnh hưởng từ bệnh lý tuyến giáp... Ở nam giới, các nguyên nhân chủ yếu như tắc nghẽn ống dẫn tinh, rối loạn cương dương, rối loạn nội tiết, tinh trùng yếu, giãn tĩnh mạch thừng tinh...

Theo bác sĩ Thảo, khoảng 10% vợ chồng vô sinh không rõ nguyên nhân, tức các xét nghiệm và thăm khám lâm sàng không tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Nhóm này thường gặp nhiều khó khăn trong điều trị do các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, khiến khả năng thụ thai thấp hơn so với trường hợp có nguyên nhân rõ ràng. Người bệnh cần được xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa nhằm điều chỉnh đồng thời các yếu tố nội tiết, miễn dịch và môi trường làm tổ của phôi. Tùy tình trạng, vợ chồng vô sinh hiếm muộn có thể điều trị bằng phương pháp IUI hoặc IVF, hay phối hợp nhiều biện pháp điều trị khác để đạt hiệu quả.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, với hệ thống "lab-trong-lab" tiêu chuẩn ISO 5, các công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại, phác đồ kích thích buồng trứng và điều trị cá thể hóa, các bác sĩ đã điều trị cho nhiều vợ chồng vô sinh thành công, có con khỏe mạnh. Năm 2021-2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả nhóm bệnh nhân trung bình đạt 80,1%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi