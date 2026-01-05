Vô sinh do vùng kín tổn thương

TP HCMAnh Cường, 33 tuổi, vô sinh 6 năm do tổn thương tinh hoàn, phải xin tinh trùng hiến tặng để có con.

Đầu tháng 10/2025, anh đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), xét nghiệm tinh dịch đồ không có tinh trùng, tinh hoàn teo nhỏ (kích thước bằng 1/2 bình thường), chỉ số nội tiết FSH tăng cao.

Bác sĩ Nguyễn Công Danh, đơn vị Nam học, cho biết tinh hoàn anh Cường bị thoái hóa hyaline - mức độ tổn thương nặng nhất, các ống sinh tinh xơ hóa. Nguyên nhân thường gặp như biến chứng viêm tinh hoàn và tổn thương ống sinh tinh sau mắc bệnh quai bị, hội chứng Klinefelter, nhiễm trùng, chấn thương, suy tinh hoàn, một số trường hợp không rõ nguyên nhân như anh Cường. Tổn thương có thể lan rộng toàn bộ ống sinh tinh khiến chức năng sinh sản gần như mất hoàn toàn. Ở mức nhẹ hơn, chỉ một phần ống sinh tinh bị ảnh hưởng.

Theo bác sĩ Danh, tỷ lệ tìm thấy tinh trùng ở trường hợp này rất thấp, khoảng dưới 5%. Nếu áp dụng kỹ thuật vi phẫu micro-TESE ngay từ đầu có thể tăng khoảng 20-30% cơ hội tìm thấy tinh trùng cho người bệnh. Song người bệnh từng trải qua cuộc phẫu thuật thất bại trước đây gây sẹo mổ lớn mỗi bên tinh hoàn, mô tinh hoàn bị cắt lọc nhiều và không hồi phục, dẫn đến giảm tỷ lệ thành công ở lần điều trị sau.

Bác sĩ Danh (bên phải) cùng êkíp vi phẫu micro-TESE cho người bệnh. Ảnh: Hoài Thương

Bác sĩ Danh cùng êkíp vi phẫu micro-TESE cho anh Cường, ghi nhận vết mổ cũ bị sẹo dính, mất nhiều cấu trúc ở các mô lân cận. Bác sĩ bóc tách xơ dính, mở tinh hoàn, nhận thấy hầu hết ống sinh tinh xơ hóa, chỉ thu được vài ống sinh tinh tiềm năng. Chuyên viên phôi học soi tìm dưới kính hiển vi đảo ngược độ phóng đại gấp 200 lần tìm được 10 tinh binh bất động. Thụ tinh trong ống nghiệm và nuôi cấy phôi thu được 3 phôi ngày 3 nhưng bất thường và ngừng phát triển do chất lượng tinh trùng kém.

Anh Cường đành chấp nhận tình trạng vô sinh, quyết định vận động người hiến tặng tinh trùng để có con. Sau khi thăm khám thuận lợi, họ dự kiến bắt đầu quá trình IVF từ tinh trùng hiến tặng vào giữa tháng 1.

Bác sĩ Danh khuyến cáo vợ chồng kết hôn một năm chưa có con nên đi khám để điều trị sớm với phác đồ phù hợp nhất. Nam giới dù đã kết hôn hay độc thân, khi có các dấu hiệu như giảm ham muốn tình dục, cơ quan sinh dục kích thước nhỏ, rối loạn xuất tinh... nên thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ và các xét nghiệm cần thiết. Trong trường hợp cần thiết, nam giới nên trữ đông tinh trùng giúp bảo tồn khả năng có con của chính mình, giảm nguy cơ xin tinh trùng hiến tặng.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi