Vô sinh do vợ cạn kiệt trứng, chồng không tinh trùng

TP HCMSau 3 năm uống thuốc nam không mang thai, chị Hạnh được bác sĩ chẩn đoán cạn kiệt trứng, chồng không có tinh trùng, cần thụ tinh ống nghiệm để có con.

BS.CKII Cao Tuấn Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), cho biết chị Hạnh 32 tuổi nhưng mỗi buồng trứng chỉ còn 1-2 nang noãn, chỉ số dự trữ buồng trứng rất thấp 0,8 ng/mL. Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ của anh Tuấn - chồng chị xác định mắc hội chứng di truyền Klinefelter, tinh hoàn nhỏ bằng 1/6 bình thường. Nam giới mắc hội chứng Klinefelter như anh Tuấn bị thừa một bộ nhiễm sắc thể 47 XXY, dẫn đến tinh hoàn nhỏ, cản trở sinh tinh, hàm lượng androgen trong máu giảm, nội tiết kém, gây vô sinh do không có tinh trùng trong tinh dịch.

Bác sĩ IVF Tâm Anh đang mổ vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bùi Việt

Theo bác sĩ Tuấn Anh, trước đây trường hợp như anh Tuấn phải xin tinh trùng từ người hiến tặng. Hiện nay người bệnh có thể được điều trị bằng kỹ thuật vi phẫu micro-TESE, sau đó thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của người vợ. Tỷ lệ tìm thấy tinh trùng khoảng 50-60%, lượng mô tinh hoàn cắt ra ít, hạn chế nhiều biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng hoặc sang chấn, phá hủy chức năng tinh hoàn, suy giảm nội tiết tố nam, suy sinh dục...

Anh Tuấn được vi phẫu micro-TESE ở tinh hoàn phải do có kích thước lớn hơn. Sau hai giờ tìm kiếm dưới kính vi phẫu phóng đại 30 lần, bác sĩ mới thấy vài ống sinh tinh tiềm năng. Mẫu thu được chuyển về tủ an toàn sinh học trong labo. Các chuyên viên phòng lab lọc rửa mẫu, soi tìm dưới kính hiển vi đảo ngược phóng đại hơn 200 lần, tìm đủ lượng tinh trùng để trữ đông một ống.

Trong khi đó, chị Hạnh được kích thích nhẹ buồng trứng, gom 3 chu kỳ thu được 7 noãn đủ điều kiện thụ tinh. Chuyên viên phôi học tiêm tinh trùng rã đông vào bào tương noãn (phương pháp ICSI), tạo được 4 phôi ngày 3 chất lượng tốt.

Niêm mạc tử cung của chị Hạnh mỏng khiến phôi thai khó bám dính và làm tổ nên bác sĩ bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) để làm dày. Khi niêm mạc đạt độ dày 9 mm, bác sĩ chuyển một phôi vào buồng tử cung, chị Hạnh có thai ngay. Vợ chồng đón con gái chào đời khỏe mạnh nặng 3,2 kg. Họ còn hai phôi trữ đông để sinh thêm con sau này.

Theo bác sĩ Tuấn Anh, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng vô sinh hiếm muộn, có thể là do người chồng, người vợ hoặc cả hai. Phần lớn nguyên nhân gây vô sinh hiện đều có thể can thiệp và điều trị. Tại IVF Tâm Anh, các công nghệ hiện đại trong nuôi cấy phôi, vi phẫu tìm tinh trùng, sàng lọc di truyền tiền làm tổ... giúp tăng tỷ lệ điều trị thành công, giảm chi phí.

Bác sĩ lưu ý các yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả điều trị hỗ trợ sinh sản, đặc biệt trong IVF, là tuổi của người phụ nữ, thời gian và nguyên nhân vô sinh. Do đó, vợ chồng kết hôn một năm (hoặc 6 tháng nếu người vợ ngoài 35 tuổi) mà chưa có thai nên khám sức khỏe sinh sản sớm để được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, hiệu quả.

Trịnh Mai