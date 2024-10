Vô sinh do viêm da vùng kín

TP HCMAnh Hải, 36 tuổi, bị viêm da vùng kín mạn tính khiến da dày, cứng, đóng vảy, ảnh hưởng chức năng tinh hoàn dẫn tới vô sinh.

Tình trạng ngứa vùng kín diễn ra 4 năm qua và tái phát nhiều lần, anh Hải không đi khám mà mua thuốc bôi. Lập gia đình ba năm chưa có con, anh Hải một mình đến Đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8 TP HCM (IVF Tâm Anh Quận 8 TP HCM) khám.

ThS.BS Lê Đăng Khoa, Trưởng đơn vị, ghi nhận bệnh nhân bị viêm da mạn tính khá nặng, vùng da bìu dày, cứng, sần sùi và bong tróc vảy gây ngứa. Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ cho thấy tinh trùng yếu, mật độ thấp, di động kém. Ở nam giới bình thường, mỗi lần xuất tinh khoảng 1,5-5 ml tinh dịch chứa trung bình 30-40 triệu tinh trùng. Mẫu của anh Hải chỉ khoảng 1-2 tinh trùng/ml và bất động. Xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng cho thấy 80% bị tổn thương cấu trúc, phá vỡ thành các mảnh nhỏ, dị dạng, dẫn đến vô sinh. Các xét nghiệm cận lâm sàng không ghi nhận bất thường nào khác ở cơ quan sinh sản.

Bác sĩ Khoa giải thích tinh hoàn là nhà máy sản xuất tinh trùng và các hormone liên quan đến chức năng sinh dục ở nam giới. Nhiệt độ tối ưu của tinh hoàn thấp hơn nhiệt độ cơ thể 2-4 độ C. Trường hợp anh Hải, viêm nhiễm và ngứa tái phát liên tục, kéo dài nhiều năm gây ra hiện tượng dày da bìu, làm nhiệt độ vùng kín thường xuyên ở mức cao. Tình trạng này khiến mô tinh hoàn bị tổn thương ảnh hưởng khả năng sống sót của tinh trùng, giảm số lượng và chất lượng tinh binh.

ThS.BS Lê Đăng Khoa tư vấn phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: IVF Tâm Anh Quận 8

Bác sĩ Khoa hội chẩn với các bác sĩ khoa Da liễu để điều trị cho anh Hải, xét nghiệm mẫu vảy da từ vùng tổn thương phát hiện có nấm. Anh được chỉ định dùng thuốc trị nấm trong 1-2 tháng, vệ sinh chăm sóc vùng kín đúng cách. Sau hai tháng, anh tái khám, vùng da này không còn tình trạng kích ứng, mềm như bình thường. Xét nghiệm tinh dịch đồ cải thiện rõ, ghi nhận gần 1 triệu tinh binh/ml tinh dịch.

"Kết quả này cho thấy nguyên nhân vô sinh do viêm vùng kín, điều trị đúng hướng giúp người bệnh phục hồi khả năng sinh sản", bác sĩ Khoa nói, thêm rằng vợ anh Hải cũng cần đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện sức khỏe sinh sản.

Trường hợp sức khỏe sinh sản của người vợ bình thường, vợ chồng có thể mang thai tự nhiên hoặc bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Nếu người vợ gặp phải các tình trạng như ứ dịch, tắc vòi trứng, viêm buồng tử cung, polyp tử cung... tùy tình trạng có thể thụ tinh ống nghiệm (IVF) để có con.

Tại IVF Tâm Anh Quận 8, thời gian qua các bác sĩ tiếp nhận điều trị nhiều nam giới vô sinh hiếm muộn do viêm da bìu hoặc dương vật, tương tự anh Hải. Bệnh có thể do nhiều nguyên nhân như vệ sinh kém, mồ hôi ra nhiều, mặc quần áo chật hoặc chất liệu không thấm hút mồ hôi, cũng như hệ miễn dịch suy yếu. Nhiều trường hợp không đi khám, điều trị sớm và đúng cách khiến bệnh nặng hơn. Ngoài ra, một số nam giới vô sinh do thường xuyên tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao. Tùy tình trạng, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp để tối ưu tỷ lệ thành công.

Theo bác sĩ Khoa, bệnh lý vùng bìu nói chung, viêm da bìu nói riêng không quá phức tạp và khó trị. Do đó, bệnh nhân không nên mặc cảm, nên đến bệnh viện khám và điều trị hiệu quả. Sau điều trị, người bệnh cần giữ vệ sinh cá nhân, tránh các yếu tố gây kích ứng, chung thủy một vợ một chồng, tránh mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khiến tình trạng nặng hơn.

Nên mặc đồ lót và quần thoáng mát, tránh để vùng kín tiếp xúc với nhiệt độ cao kéo dài, không để laptop trên đùi khi làm việc. Người làm các công việc đặc thù như đầu bếp, thợ hàn, tài xế xe đường dài, có thể cân nhắc trữ tinh trùng, bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.

Hoài Thương

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi