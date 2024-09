Vô sinh 6 năm do viêm phụ khoa

TP HCMChị Hằng, 35 tuổi, viêm phụ khoa tái phát nhiều lần, dẫn tới viêm tử cung và tắc vòi trứng gây vô sinh 6 năm.

Chị Hằng bị viêm phụ khoa do nhiễm nấm Candida, điều trị bằng thuốc kháng sinh, vệ sinh vùng kín sạch sẽ, kiêng quan hệ vợ chồng trong thời gian chữa trị, nhưng liên tục tái nhiễm nhiều năm nay. Vợ chồng chị từng thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại một phòng khám tư, tạo được 4 phôi nhưng chuyển phôi đều thất bại không rõ nguyên nhân.

Lần này, đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8 TP HCM (IVF Tâm Anh Quận 8 TP HCM), chị Hằng được chẩn đoán viêm phụ khoa, viêm mạn tính buồng tử cung, ứ dịch tắc nghẽn hai ống dẫn trứng. ThS.BS Lê Đăng Khoa cho biết đây là nguyên nhân gây khó có thai tự nhiên, đồng thời làm giảm tỷ lệ thành công khi IVF.

Bác sĩ Khoa giải thích nhiễm trùng đi lên từ cổ tử cung gây ra các bệnh lý viêm vùng chậu, ảnh hưởng đến tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng. Tình trạng này có thể gây ra sẹo, dính và tắc nghẽn một phần hoặc toàn bộ ống dẫn trứng, mất các tế bào biểu mô có lông mao dọc theo niêm mạc ống dẫn trứng, dẫn đến suy giảm vận chuyển trứng, tăng nguy cơ vô sinh, thai ngoài tử cung. Phần lớn các nguyên nhân nhiễm trùng này là do vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục.

Trường hợp tái phát viêm âm đạo nhiều lần, điều trị không khỏi thường do phối ngẫu (chồng, bạn tình). Anh Cường, 40 tuổi, chồng chị Hằng, được thăm khám, ghi nhận có tình trạng thừa da bao quy đầu. Anh thỉnh thoảng bị ngứa rát, tấy đỏ, viêm nhiễm tại rãnh quy đầu dương vật. Khi quan hệ vợ chồng, tình trạng viêm nhiễm tiếp tục lây trở lại cho người vợ, ảnh hưởng khả năng sinh sản của chị Hằng.

"Vợ chồng là hai cá thể với tình trạng bệnh lý khác nhau, nhưng việc có con là của cả hai người nên cần khám và điều trị toàn diện", bác sĩ Khoa nói, nhấn mạnh nguyên tắc điều trị các bệnh lý lây qua đường tình dục là điều trị cặp đôi.

Anh Cường được cắt bao quy đầu kết hợp điều trị bằng kháng sinh và hướng dẫn vệ sinh cơ quan sinh dục định kỳ đúng cách. Bệnh được điều trị dứt điểm, không còn nguy cơ tái nhiễm cho người vợ. Còn chị Hằng được điều trị khỏi tình trạng viêm mạn tính ở buồng tử cung bằng kháng sinh. Các tổn thương trên hai ống dẫn trứng không thể phục hồi, khiến chị khó mang thai tự nhiên nên được chỉ định thụ tinh ống nghiệm.

Chuyên viên phôi học thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) và nuôi cấy phôi bằng công nghệ hiện đại tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Quốc Thắng

Bác sĩ kích thích buồng trứng cho chị Hằng, chọc hút được 9 noãn. Chuyên viên phôi học thụ tinh ống nghiệm cùng tinh binh của người chồng tạo được 6 phôi chất lượng tốt. Chị Hằng được chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện, chuyển một phôi vào lòng tử cung giúp đậu thai ngay lần đầu. Thai kỳ hiện 7 tuần phát triển khỏe mạnh.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, cho biết ngày càng nhiều nam giới khám sức khỏe sinh sản gặp các vấn đề như viêm nhiễm cơ quan sinh dục do vệ sinh kém, thừa da bao quy đầu hoặc quan hệ thiếu an toàn do thiếu kiến thức trong phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Nếu cơ sở y tế chỉ chú trọng điều trị bệnh lý ở người vợ và thu thập tinh trùng ở người chồng, các tình trạng nam khoa trên bị bỏ sót sẽ gây ảnh hưởng hiệu quả điều trị vô sinh hiếm muộn.

Tại Trung tâm IVF Tâm Anh quận 8 TP HCM, các bác sĩ áp dụng "liệu pháp cặp đôi", khám và điều trị toàn diện cho cặp vợ chồng. Song song điều trị vô sinh hiếm muộn với phác đồ phù hợp nhất để họ sớm có con, bác sĩ giúp nam giới phát hiện sớm và điều trị triệt để các bệnh lý nam khoa để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Huy khuyến cáo bệnh tình dục thường diễn tiến âm thầm, dễ lây nhiễm, khó chữa khỏi, dễ tái phát và có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Khi mắc bệnh trong độ tuổi sinh sản, người bệnh có thể bị tổn thương cơ quan sinh dục. Nam giới có thể bị viêm tinh hoàn, nữ giới có thể viêm buồng tử cung, viêm tắc ống dẫn trứng...

Do đó, nam giới nên chủ động đi khám và điều trị khi có các biểu hiện bệnh như đau khi quan hệ, tiểu khó, tiết dịch bất thường, chảy máu ở dương vật, sưng đau tinh hoàn... Nữ giới lưu ý dấu hiệu đau rát, khó chịu, tiểu khó, xuất hiện vết loét, sưng tấy hoặc phát ban ở vùng sinh dục, mông, đùi, miệng; âm đạo tiết dịch bất thường hoặc chảy máu, ngứa vùng kín hoặc đau bụng dưới... Vợ chồng nên xây dựng lối sống lành mạnh, chung thủy, khám định kỳ sức khỏe sinh sản và sinh dục.

Hoài Thương

*Tên nhân vật đã được thay đổi