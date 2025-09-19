Vợ chồng cùng mắc ung thư tuyến giáp

TP HCMVợ chồng anh Hòa 50 tuổi, chị Thảo 40 tuổi cùng đi khám sức khỏe định kỳ, bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm.

Hai vợ chồng không có triệu chứng bất thường. Kết quả siêu âm tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy anh Hòa có khối u 10 mm ở eo giáp lệch trái, chị Thảo có u 5 mm ở cả thùy trái và thùy phải, vài hạch cổ bất thường. Kết quả sinh thiết u bằng kỹ thuật chọc hút kim nhỏ của cả hai đều là ung thư tuyến giáp thể nhú.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, giải thích ung thư tuyến giáp có thể xuất hiện ở các thành viên trong một gia đình do yếu tố như di truyền, dị dạng gene, rối loạn miễn dịch, thay đổi hormone hoặc lối sống không lành mạnh. Hiện, chưa thể xác định được nguyên nhân gây ung thư cho vợ chồng anh Hòa.

Hai vợ chồng được phẫu thuật cùng ngày, anh Hòa được cắt thùy trái tuyến giáp còn chị Hòa được cắt toàn bộ tuyến giáp với nạo hạch nhóm 6. Bác sĩ bóc tách và bảo tồn hai dây thần kinh hồi thanh quản giữ giọng nói và 4 tuyến cận giáp giúp ổn định canxi.

Hậu phẫu, họ hồi phục tốt, sinh hoạt bình thường. Giải phẫu bệnh cho kết quả u chưa xâm lấn, chị Thảo cần dùng hormone thay thế suốt đời. Anh Hòa không khàn giọng, không cần điều trị bổ sung.

Bác sĩ Tấn (giữa) phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp cho bệnh nhân Thảo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tấn khuyên hai vợ chồng nên tái khám thường xuyên để theo dõi tình trạng bệnh. Khi các thành viên trong gia đình xuất hiện khối u ở cổ, nuốt vướng, khàn tiếng, khó thở, hạch cổ... nên khám sớm. Cả nhà cần đảm bảo môi trường sống an toàn, ăn uống lành mạnh, tránh dùng muối iốt quá mức hoặc thiếu iốt.

Vợ chồng bệnh nhân Hòa, Thảo sau một ngày phẫu thuật. Ảnh: Minh Tâm

Bác sĩ Tấn cho hay một số loại ung thư có thể xuất hiện ở vợ và chồng là ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư gan và ung thư cổ tử cung. Thống kê năm 2022 của Globocan, tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến giáp ở cả hai giới là 9.10 ca/100.000 dân mỗi năm. Xác suất hai vợ chồng mắc bệnh không hoàn toàn ngẫu nhiên mà có thể tăng lên vì cùng sống chung một môi trường (có thể tiếp xúc phóng xạ, hóa chất, nguồn nước) hoặc thói quen ăn uống (thừa cân, ăn thiếu hoặc thừa iốt...).

Ung thư tuyến giáp phổ biến ở người trưởng thành, nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới. Phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt một thùy hoặc toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch xung quanh (nếu có di căn vùng này), uống iốt phóng xạ...

Bệnh gồm 4 thể: thể nhú, thể nang, thể tủy và thể không biệt hóa. Trong đó, ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn đầu có tiên lượng tốt, thời gian sống thêm người bệnh trong 10 năm tiếp theo có thể lên đến 100%, theo bác sĩ Tấn. Ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng. Khám tổng quát định kỳ giúp phát hiện bất thường (nếu có), chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi