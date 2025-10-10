Vợ chồng cùng điều trị vô sinh

TP HCMChị Hương tắc hai vòi trứng, chồng giãn tĩnh mạch thừng tinh, cùng nhau điều trị và có con sau 5 năm vô sinh.

Chị Hương, 33 tuổi, và chồng, 35 tuổi, từng thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện ở địa phương song 3 lần chuyển phôi không thành công. Họ đến khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 thăm khám.

Chị Hương được chẩn đoán ứ dịch tắc cả hai vòi trứng, không còn khả năng thụ thai tự nhiên. Người chồng mắc bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh mức trung bình - nặng, gây tổn thương tinh hoàn, suy giảm khả năng sản xuất tinh trùng và các hormone nam. Xét nghiệm tinh dịch đồ ghi nhận số lượng và độ di động tinh trùng của anh chỉ bằng 1/4 so với nam giới bình thường.

ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang chỉ định đôi vợ chồng thụ tinh ống nghiệm để có con, đồng thời điều trị các bệnh lý liên quan. Chị Hương được kích thích buồng trứng, thu 15 noãn (trứng) trưởng thành, thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng chọn lọc của người chồng. Kết quả nuôi cấy tạo được 6 phôi ngày 5 loại tốt, toàn bộ được trữ đông.

Trước khi chuyển phôi, chị Hương được phẫu thuật cắt hai vòi trứng, điều trị tình trạng ứ dịch, tránh dịch tràn xuống tử cung gây độc ngăn cản phôi làm tổ và phát triển. Bác sĩ xây dựng phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện và chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung giúp chị Hương đậu thai. Thai kỳ hiện 12 tuần phát triển khỏe mạnh.

Hệ thống "lab-trong-lab" nuôi cấy phôi tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Thanh Luận

Cùng thời điểm vợ điều trị, anh Nghĩa được các bác sĩ mổ thắt các tĩnh mạch thừng tinh bị suy giãn bằng phương pháp vi phẫu. Nhờ đó, dòng máu luân chuyển đến các tĩnh mạch tốt hơn, cải thiện khả năng tuần hoàn máu nuôi tinh hoàn. Ca vi phẫu chỉ kéo dài 60 phút, người bệnh xuất viện trong ngày. Tái khám sau một tháng phẫu thuật, anh Nghĩa hồi phục tốt.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 7,7% tương đương 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Tỷ lệ vô sinh nữ tương đương vô sinh nam, đều chiếm khoảng 40%. 20% trường hợp xuất phát từ cả vợ và chồng hoặc không rõ nguyên nhân. Các nguyên nhân vô sinh nữ phổ biến như tắc ống dẫn trứng, rối loạn nội tiết tố nữ, dự trữ buồng trứng thấp, suy buồng trứng, bất thường tử cung,... Ở nam giới, nguyên nhân chủ yếu như giãn tĩnh mạch thừng tinh, teo tinh hoàn sau mắc bệnh quai bị, rối loạn nội tiết tố, bất thường di truyền, đột biến gene, chấn thương vùng kín...

Tại IVF Tâm Anh - Quận 8, bác sĩ áp dụng "liệu pháp cặp đôi", điều trị song song vô sinh nam và nữ. Các công nghệ hiện đại trong nuôi cấy phôi giúp tăng tỷ lệ thành công, giảm chi phí và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Thống kê năm 2021-2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả các nhóm bệnh nhân trung bình đạt 80,1%. Trong đó, ở nhóm bệnh nhân IVF thất bại nhiều lần, tỷ lệ này đạt 71,9%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi