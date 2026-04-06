Virus EV71 gây biến chứng tim mạch thế nào?

Bé nhà tôi mắc tay chân miệng, bác sĩ chẩn đoán EV71 gây tổn thương tim. Trước đây, con tôi cũng từng mắc bệnh này, tại sao lần này EV71 lại tấn công tim và mức độ nguy hiểm ra sao? (Hương Hà, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời:

Enterovirus 71 (EV71) là nguyên nhân gây bệnh tay chân miệng. Ở trẻ nhỏ, chủng virus có độc lực mạnh này có thể âm thầm tấn công hệ thần kinh và tim mạch, gây biến chứng nguy hiểm. Virus tấn công trực tiếp vào cơ tim, gây bệnh viêm cơ tim, có khả năng xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương dẫn đến tổn thương thân não. Trong khi não là nơi kiểm soát các chức năng sống quan trọng như hô hấp, tuần hoàn, nhịp tim và huyết áp.

Một trong những biến chứng nguy hiểm khác mà EV71 có thể gây ra là phù phổi cấp. Phù phổi cấp thường liên quan tổn thương thân não gây ra sự tăng tiết các catecholamine, tăng tính thấm của mao mạch phổi, cơn bão cytokine do suy chức năng thần kinh.

Biểu hiện sớm của biến chứng tim mạch thường là tình trạng tim đập nhanh bất thường, mạch nhanh, huyết áp tăng. Trẻ có thể quấy khóc nhiều vã mồ hôi, tay chân lạnh, thở nhanh. Nhiều phụ huynh nhầm lẫn đây chỉ là biểu hiện sốt cao hay mệt do bệnh. Song thực chất đây là dấu hiệu cảnh báo hệ tim mạch đang bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ trong thời gian ngắn, trẻ có thể bị tụt huyết áp, sốc tim, phù phổi cấp và suy tuần hoàn.

Các xét nghiệm cho thấy trẻ có biểu hiện tổn thương hệ tuần hoàn như điện tâm đồ có thể ghi nhận nhịp tim nhanh xoang, rối loạn nhịp tim. Siêu âm tim giúp đánh giá chức năng co bóp cơ tim, phát hiện sớm dấu hiệu suy tim. Một số trường hợp nặng xuất hiện tăng men tim, tăng phản ứng viêm toàn thân, tăng nồng độ các cytokine.

Do biến chứng nguy hiểm nên bạn cần theo dõi sát triệu chứng của trẻ. Nếu bé có biểu hiện bất thường như sốt trên 39 độ C hoặc kéo dài trên 48 giờ, nôn ói nhiều, lừ đừ hoặc kích thích, không bú hoặc ăn bú quá ít, giật mình, thở nhanh, khó thở, da nổi vân tím (nổi bông), hôn mê, co giật cần tái khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất. Trẻ cũng cần được tái khám mỗi 1-2 ngày trong 7-10 ngày đầu của bệnh. Nếu trẻ sốt phải tái khám mỗi ngày cho đến khi hết sốt ít nhất 48 giờ.

ThS.BS Hoàng Minh Tiến

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội