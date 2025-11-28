Viêm đa xoang là bệnh gì?

Tôi mới phát hiện mắc bệnh viêm đa xoang. Đây là bệnh gì, nguyên nhân do đâu, điều trị thế nào? (Hùng Loan, Lâm Đồng)

Trả lời:

Hệ thống xoang gồm xoang hàm, sàng, trán, bướm ở cả hai bên. Viêm đa xoang là tình trạng viêm, sưng nề niêm mạc lót bên trong nhiều hốc xoang, ít nhất từ hai xoang trở lên. Triệu chứng thường gặp như nghẹt mũi, chảy dịch mũi đặc hoặc mủ, đau nhức nhiều vùng mặt, giảm khứu giác, mệt mỏi. Khi dịch nhầy tích tụ nhiều trong xoang gây viêm, phù nề làm tăng áp lực bên trong các xoang, tắc nghẽn, dẫn đến đau đầu.

Viêm đa xoang cấp tính đa số do virus, thường gặp như rhinovirus (virus gây cảm lạnh), cúm, parainfluenza (virus gây các bệnh viêm đường hô hấp trên). Một tỷ lệ nhỏ viêm đa xoang do vi khuẩn hoặc nhiễm virus sau đó bội nhiễm vi khuẩn. Khi không được điều trị triệt để, viêm một xoang dễ lan sang các hốc xoang khác.

Cấu trúc giải phẫu bất thường như lệch vách ngăn, polyp mũi cũng khiến dịch xoang khó thoát, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển. Các yếu tố như dị ứng, bụi, nấm mốc làm niêm mạc xoang phù nề, nhất là ở người có cơ địa viêm mũi dị ứng hoặc viêm mũi mạn tính, dễ khiến viêm xoang tái phát. Sau đó, viêm lan rộng từ hốc xoang này sang hốc xoang khác gây viêm đa xoang.

Bác sĩ Tường đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để chẩn đoán viêm đa xoang, bác sĩ thường khai thác triệu chứng, nội soi tai mũi họng. Trong một số trường hợp có thể chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng hàm mặt để đánh giá toàn diện.

Người bệnh thường đáp ứng tốt với điều trị nội khoa gồm thuốc kháng sinh, kháng viêm toàn thân hay tại chỗ, kháng dị ứng, thuốc giảm triệu chứng. Người bệnh cũng được khuyên uống nhiều nước để làm loãng chất nhầy, sử dụng bình bơm xịt mũi hỗ trợ điều trị. Tránh tiếp xúc với các yếu tố dị ứng hay kích thích như không khí lạnh, khói thuốc lá, môi trường ô nhiễm...

Khi viêm đa xoang mạn tính không đáp ứng điều trị nội khoa hoặc có biến chứng, bác sĩ chỉ định phẫu thuật để loại bỏ các bệnh tích, chỉnh cấu trúc mũi bất thường gây tắc nghẽn như vẹo vách ngăn, phì đại cuốn mũi...

Để phòng bệnh, bạn nên phòng tránh cảm lạnh hoặc các bệnh nhiễm trùng khác, ăn uống lành mạnh, tiêm vaccine phòng cúm, giữ ấm cơ thể, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc chất gây dị ứng. Người bệnh cảm cúm hay viêm mũi họng cấp tính cần đi khám, điều trị dứt điểm, ngăn bệnh diễn tiến nặng hoặc biến chứng.

ThS.BS.CKI Trương Trí Tường

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM