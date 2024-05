Viêm xoang có tái phát sau phẫu thuật?

Tôi mắc bệnh viêm xoang, tái lại nhiều lần. Mổ xoang xong bệnh có khỏi hẳn không? (Đình Phương, 40 tuổi, Bình Thuận)

Trả lời:

Xoang là những hốc rỗng, chứa đầy không khí, nằm phía sau trán, mũi, gò má. Viêm xoang là tình trạng niêm mạc xoang cạnh mũi bị viêm, tích tụ chất lỏng hoặc chất nhầy bên trong. Viêm xoang gồm viêm xoang cấp tính, bán cấp, mạn tính, tái phát.

Virus, vi khuẩn, polyp mũi, ô nhiễm không khí, nấm, nhiễm trùng răng... là những nguyên nhân gây viêm xoang. Triệu chứng phổ biến gồm chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau đầu, ho, vướng đàm, sốt, ù tai, đau răng, sưng vùng mặt.

Phẫu thuật nội soi mũi xoang nhằm giải quyết các bệnh gây tắc nghẽn đường dẫn lưu của các xoang cạnh mũi, giúp kiểm soát các triệu chứng viêm xoang, cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm chi phí điều trị khi dùng thuốc kéo dài, tránh nguy cơ biến chứng do bệnh.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật xoang khi viêm xoang mạn tính không đáp ứng điều trị nội khoa; viêm xoang cấp tính có biến chứng não, ổ mắt; viêm xoang do nấm; viêm xoang do răng đã điều trị nội khoa nhưng không khỏi; do các khối u chèn ép. Đây là phương pháp được chỉ định sau cùng khi các phương pháp khác điều trị không đạt hiệu quả.

Phẫu thuật xoang bằng nội soi được thực hiện với sự hỗ trợ của ống nội soi, có gắn camera để đi qua đường mũi, tiếp cận với vùng tổn thương. Camera hiển thị các cấu trúc mũi xoang lên màn hình giúp bác sĩ xác định tổn thương, đồng thời dùng dụng cụ phẫu thuật nội soi loại bỏ tổn thương. Sau phẫu thuật nội soi, người bệnh nằm bệnh viện khoảng 2-3 ngày tùy theo mức độ bệnh.

Khoảng 80-90% trường hợp cải thiện triệu chứng rõ rệt sau phẫu thuật. Nếu không chăm sóc kỹ sau mổ, bệnh vẫn có thể tái phát, tỷ lệ tái phát tùy theo nguyên nhân gây bệnh. Sau mổ, người bệnh phải tái khám định kỳ, duy trì dùng thuốc, chăm sóc mũi, xịt rửa mũi theo hướng dẫn của bác sĩ nhằm hạn chế tối đa tái phát.

Người bệnh có thể nội soi kiểm tra 3-6 tháng một lần khi không có triệu chứng hoặc tái khám ngay khi triệu chứng xuất hiện trở lại. Duy trì xịt rửa mũi và tránh các tác nhân có thể gây viêm xoang như khói thuốc lá, không khí ô nhiễm, rượu bia.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM