7 củ, quả người bệnh viêm xoang nên ăn thường xuyên

Dứa, bưởi, hành tây, củ nghệ, tỏi, củ gừng giàu chất chống oxy hóa, chất chống viêm, giúp làm sạch xoang, giảm tình trạng nhiễm trùng.

Viêm xoang là tình trạng viêm các xoang trong mũi, có thể do dị ứng, polyp mũi, cảm lạnh thông thường, suy giảm miễn dịch, nhiễm trùng răng hoặc vách ngăn lệch. Triệu chứng phổ biến gồm chảy nước mũi, nghẹt mũi, nhức đầu xoang (đau và áp lực trong xoang), mất mùi, hắt xì, sốt...

Uống nhiều nước, nghỉ ngơi, xông hơi nước góp phần giảm triệu chứng viêm xoang. Một số củ quả dưới đây cũng hỗ trợ làm sạch xoang, ngăn ngừa nhiễm trùng xoang tiến triển nặng.

Dứa giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ màng nhầy mỏng manh trong mũi khỏi hư hại. Loại quả nhiệt đới này ngọt, thơm chứa nhiều vitamin C và bromelain. Các enzyme bromelain có khả năng phá vỡ các chất cặn bã tích tụ trong xoang, giảm sản xuất chất nhầy do dị ứng, giảm viêm. Người bệnh viêm xoang có thể ăn dứa chín, uống nước ép dứa hoặc trộn với salad để giảm nghẹt mũi do dị ứng.

Bưởi có hàm lượng axit salicylic cao góp phần làm loãng chất nhầy, giảm viêm do dị ứng. Axit salicylic có đặc tính chống viêm tương tự như aspirin có khả năng phá vỡ protein trong chất nhầy.

Hành tây vị cay nồng, kích thích chảy nước mũi. Hàm lượng quercetin cao (một loại flavonoid) giúp cải thiện chức năng hô hấp bằng cách giảm viêm và hoạt động như chất kháng histamine tự nhiên, hỗ trợ chống lại phản ứng dị ứng. Bạn cắt nhỏ hành sống để thêm vị ngon cho món salad hoặc ăn kèm các món nướng.

Kiwi chứa chất chống oxy hóa dồi dào có thể bảo vệ màng nhầy khỏi tổn thương gốc tự do. Bởi tổn thương oxy hóa dễ dẫn đến viêm xoang mạn tính. Kivi cũng chứa nhiều vitamin hữu ích, tốt cho sức khỏe tổng thể, nâng cao sức khỏe miễn dịch.

Củ gừng có chất chống oxy hóa, giống như thuốc kháng histamine tự nhiên góp phần tăng tốc độ chữa lành, giảm đau, giảm sưng, tắc nghẽn. Nó còn hỗ trợ giảm dị ứng, đau xoang, buồn nôn và khó chịu. Những cách để thưởng thức gừng là dùng trà gừng, uống nước gừng ấm hoặc thêm vào các món ăn.

Gừng chứa chất chống oxy hóa góp phần giảm viêm. Ảnh: Anh Chi

Nghệ có họ hàng với gừng và mang lại nhiều lợi ích tương tự. Củ nghệ có chứa một nhóm hợp chất giúp giảm viêm. Pha một ít bột nghệ với nước nóng, sau đó súc miệng bằng hỗn hợp này để làm sạch và chữa lành xoang.

Củ tỏi chứa allicin (một hợp chất lưu huỳnh) được tạo ra khi tỏi được nghiền nát hoặc cắt nhỏ, có tính kháng khuẩn, kháng nấm, hỗ trợ tiêu diệt một số loại virus. Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ của tỏi có khả năng chống lại cảm lạnh thông thường.

Anh Chi (Theo Health, Eating Well)