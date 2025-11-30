Viêm xoang chảy máu mũi có nguy hiểm không?

Tôi bị viêm xoang kèm chảy máu mũi tái phát thường xuyên khi trời lạnh có nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Nghiêm Trần, 50 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Viêm xoang chảy máu mũi là tình trạng máu chảy từ mũi trước hoặc mũi sau trong các đợt viêm xoang cấp. Triệu chứng đi kèm như đau tức vùng mặt, chảy nước mũi, nghẹt mũi, khó thở, mệt mỏi, đau đầu, dịch mũi nâu... Viêm xoang chảy máu thường gặp ở phụ nữ mang thai, có u hốc mũi gây viêm hoại tử, người có niêm mạc mũi khô hoặc sau phẫu thuật mũi xoang. Tình trạng này thường không nguy hiểm nếu xuất hiện ít và tự cầm máu trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân thường do niêm mạc xoang mũi bị viêm, khô, dễ tổn thương khi thời tiết lạnh hoặc khi người bệnh xì mũi mạnh. Thời tiết lạnh, không khí khô và độ ẩm giảm khiến niêm mạc mũi khô. Lớp niêm mạc này lại chứa nhiều mạch máu nhỏ, dễ tổn thương, chỉ cần hắt hơi mạnh cũng có thể gây chảy máu.

Chảy máu mũi trong các đợt viêm xoang kèm các dấu hiệu như đau đầu tăng dần, dịch mũi hôi hoặc lẫn máu kéo dài, sốt cao, sưng đau vùng mắt hay chảy máu không cầm là tình trạng nặng. Đây có thể là triệu chứng của nhiễm trùng nặng, polyp xoang, tổn thương niêm mạc sâu hoặc ít gặp hơn là biến chứng ổ mắt, cần đi khám ngay.

Bác sĩ Nguyên đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh

Để điều trị, người bệnh cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp rửa mũi bằng nước muối sinh lý để làm sạch dịch, giảm tắc nghẽn. Nếu viêm mũi xoang do dị ứng, liệu pháp giải mẫn cảm (tiêm phòng dị ứng) có thể được bác sĩ chỉ định nhằm giảm phản ứng quá mức của cơ thể với các tác nhân gây dị ứng. Khi các phương pháp nội khoa và điều trị không xâm lấn không hiệu quả, bác sĩ đánh giá và chỉ định phẫu thuật nội soi mũi xoang để loại bỏ tắc nghẽn, khôi phục lỗ thông xoang, hạn chế tái phát.

Để phòng ngừa chảy máu mũi khi thời tiết chuyển lạnh, bạn nên giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, rửa mũi bằng nước muối sinh lý mỗi ngày hỗ trợ duy trì độ ẩm niêm mạc, giảm nguy cơ nứt vỡ mao mạch. Tránh xì mũi quá mạnh, không ngoáy mũi và ngưng sử dụng các thuốc xịt co mạch nếu đã dùng kéo dài. Nếu bạn bị chảy máu tái diễn hoặc kèm đau đầu, sốt, cảm giác nặng mặt, nên tái khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

BS.CKI Trần Xuân Nguyên

Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7