AI dẫn đường bác sĩ phẫu thuật xử lý ổ viêm xoang

TP HCMAnh Hoàng, 45 tuổi, bị viêm xoang tái phát, "ăn mòn" xương sát ổ mắt, được bác sĩ phẫu thuật nội soi bằng hệ thống định vị AI loại bỏ ổ viêm.

Anh Hoàng mổ xoang 5 năm trước do viêm xoang biến chứng làm hình thành u nhầy xâm lấn hốc mắt. Một năm gần đây, anh Hoàng thường đau vùng hốc mắt, tưởng do bệnh mắt, uống thuốc nhưng không khỏi hẳn. Khi viêm xoang tái phát liên tục, hốc mắt sưng to làm giảm thị lực, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy hố mổ xoang cũ xuất tiết dịch, họng sung huyết. Chụp CT ghi nhận tổn thương choán chỗ lấp đầy xoang trán và xoang sàng trước bên trái, gây mòn thành ngoài xoang trán và xoang sàng.

GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết khối tổn thương cũng chèn lấn vùng mỡ sâu trong ổ mắt, đẩy khối viêm sang phía ổ mắt gây tắc lỗ thông xoang do viêm đa xoang tái phát. Người bệnh cần được phẫu thuật do bệnh đã biến chứng và điều trị nội khoa không đáp ứng.

Giáo sư Chung Thủy (phải) phẫu thuật nội soi mũi xoang cho anh Hoàng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước cuộc mổ, hình ảnh CT của người bệnh được tải lên hệ thống định vị ba chiều (IGS). Công nghệ AI đồng bộ dữ liệu giải phẫu thực tế với hình ảnh CT trên màn hình, giúp bác sĩ quan sát hình ảnh xoang được tái tạo 3D rõ nét. Bác sĩ mở rộng xoang trán hai bên, lấy sạch mô viêm phù nề, hút mủ đặc trong lòng xoang trán trái. Êkip hút sạch mủ ở xoang, trong đó có một khối mủ xanh vón cục dài 3 cm.

Theo giáo sư Chung Thủy, bình thường mỡ ổ mắt nằm sâu trong hốc mắt và được lớp xương giấy (một trong những xương mỏng nhất cơ thể, dày chưa đến 1 mm) che phủ. Tuy nhiên, anh Hoàng viêm đa xoang kéo dài đã biến chứng lan tới hốc mắt, mô viêm ăn mòn xương, tạo thành lỗ thông giữa xoang và hốc mắt khiến mỡ ổ mắt bị "lộ ra" tự nhiên. Nếu không xử lý kịp có thể gây viêm mô tế bào ổ mắt, áp xe ổ mắt, ảnh hưởng thị lực.

Hậu phẫu, anh Hoàng giảm đau hốc mắt, thị lực không bị ảnh hưởng, sức khỏe ổn định, xuất viện sau một ngày.

Sau mổ, cấu trúc xoang đã được mở thông để dẫn lưu tốt hơn, nhưng nếu người bệnh vệ sinh mũi họng không đúng cách hoặc thường xuyên tiếp xúc khói bụi, thay đổi thời tiết đột ngột, vùng niêm mạc dễ viêm trở lại.

Giáo sư Chung Thủy khuyên người bệnh cần rửa mũi hằng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý, duy trì độ ẩm trong không gian sống, tránh khói thuốc, hóa chất, nước đá lạnh đồng thời tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi, phòng ngừa tái phát.

Uyên Trinh