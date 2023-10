Viêm túi thừa khi đi du lịch

Anh Luân, 25 tuổi, ngụ Nam Định, đau bụng dữ dội khi đang du lịch tại TP HCM, bác sĩ chẩn đoán viêm túi thừa phải mổ khẩn.

Ngày 22/10, ThS.BSCKII Trần Hiếu Nhân, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết anh Trần Ngọc Luân cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng không dứt, tăng nặng dần.

Kết quả chụp CT cho thấy tắc ruột non do dính. Bác sĩ phẫu thuật nội soi ghi nhận tắc ruột viêm dính do túi thừa ruột non nên cắt đoạn ruột non chứa túi thừa và nối lại.

Bệnh nhân hồi phục khá tốt, hết đau bụng, ăn uống bình thường, xuất viện sau 5 ngày.

Anh Luân hồi phục tốt sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CKI Hà Phú Xuân, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết viêm túi thừa (còn gọi là viêm túi thừa Meckel) là một túi nhỏ phình ra ngoài thành ruột non. Đây là bệnh bẩm sinh, trong thời kỳ thai nghén, ống noãn hoàng kết nối thai nhi với các túi noãn hoàng không hấp thụ hoàn toàn nên phát triển thành viêm túi thừa. Bệnh ít gặp, chiếm khoảng 2% dân số, xảy ra nhiều hơn ở nam giới so với nữ giới.

Triệu chứng viêm túi thừa khá giống viêm ruột thừa cấp hoặc tắc ruột cấp tính, bao gồm đau quặn bụng và quanh rốn, chảy máu đường tiêu hóa, tắc ruột gây đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón, buồn nôn.

Bác sĩ Hiếu Nhân (giữa) cùng ê kíp trong ca phẫu thuật nội soi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh thường phát hiện khi triệu chứng biểu hiện rõ hoặc tình cờ mổ bụng do mắc các bệnh khác. Người bệnh có thể sống chung với viêm túi thừa nếu bệnh không có triệu chứng. Khi bệnh phát triệu chứng, người bệnh cần được phẫu thuật kịp thời, tránh tắc ruột nặng dẫn đến vỡ ruột, gây sốc nhiễm trùng.

Túi thừa thủng dễ làm viêm phúc mạc trong ổ bụng, sốc nhiễm trùng, có thể dẫn đến tử vong. Trẻ em mắc viêm túi thừa có nguy cơ kết hợp với các bệnh bẩm sinh như xoắn ruột, rò ống rốn tràng bẩm sinh, nang ruột dưới rốn.

Bác sĩ Phú Xuân khuyến cáo mọi người khi có triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa, nhất là đau bụng không rõ nguyên nhân nên đi khám sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Quyên Phan