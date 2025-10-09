Viêm tai giữa do thủng màng nhĩ

Hà NộiChị Hạnh, 40 tuổi, thủng màng nhĩ nhiều năm nhưng không ảnh hưởng thính lực, nay viêm tai giữa ứ đọng dịch mủ.

Kết quả nội soi tai của chị Hạnh cho thấy có ổ viêm ở tai gây chảy dịch mủ, niêm mạc hốc tai tổn thương ảnh hưởng khả năng nghe. ThS.BS Nguyễn Chí Trung, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chị viêm tai giữa mạn tính trên nền thủng màng nhĩ lâu năm.

"Đa số người bệnh nghĩ rằng còn nghe được nên chủ quan không điều trị, không chú ý theo dõi thủng màng nhĩ", bác sĩ Trung nói, thêm rằng thực tế, màng nhĩ thủng vẫn có thể duy trì thính lực một phần, nhưng về lâu dài khả năng nghe giảm dần. Ổ viêm tái đi tái lại nhiều lần khiến điều trị sau này phức tạp và tốn kém hơn. Một số trường hợp dẫn đến biến chứng nặng hơn như viêm xương chũm, viêm màng não hoặc liệt dây thần kinh mặt.

Bác sĩ điều trị viêm tai giữa trước, làm sạch dịch mủ, sử dụng thuốc để kiểm soát tình trạng viêm, sau đó phẫu thuật vá màng nhĩ. Êkíp tách mảnh mô từ cơ cân thái dương tạo thành mảnh ghép, đặt che phủ phần màng nhĩ bị thủng. Mảnh ghép giúp che kín lỗ thủng, ngăn chặn sự xâm nhập từ các yếu tố bên ngoài vào tai giữa, phục hồi khả năng nghe cho người bệnh. Tái khám định kỳ sau phẫu thuật, vết mổ của chị Hạnh lành ổn định, mảnh ghép liền tốt, nghe được bình thường.

Bác sĩ kiểm tra tai cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Màng nhĩ là lớp màng mỏng ngăn cách ống tai ngoài với tai giữa, có vai trò truyền âm thanh và bảo vệ hệ thống xương con, ốc tai bên trong. Khi bị thủng, người bệnh có thể vẫn nghe được, nhưng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng luôn tiềm ẩn. Vi khuẩn, nấm, nước bẩn dễ dàng lọt vào gây viêm tai mạn tính, gây chảy mủ, ù tai, giảm sức nghe.

Bác sĩ khuyên người từng bị viêm tai, chấn thương tai hoặc nghi ngờ thủng màng nhĩ nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng. Khi có triệu chứng chảy dịch, đau nhói, ù tai hay mùi hôi trong tai, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa, tránh tự ý nhỏ thuốc hay ngoáy tai. Điều trị càng sớm, khả năng phục hồi thính lực càng cao, mức độ can thiệp càng nhẹ, giảm nguy cơ biến chứng về sau.

Khuê Lâm

* Tên nhân vật đã được thay đổi