Viêm tai giữa có tự khỏi không?

Con tôi được chẩn đoán viêm tai giữa. Bệnh này có gây thủng màng nhĩ không, có tự khỏi không? (Hân Kim, 48 tuổi, TP HCM).

Trả lời:

Viêm tai giữa là tình trạng tai giữa (khu vực phía sau màng nhĩ) bị nhiễm trùng gây sưng, đau, sốt, chảy dịch. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, song phổ biến nhất là trẻ em 6-36 tháng tuổi do cấu trúc tai chưa phát triển hoàn chỉnh, miễn dịch yếu.

Viêm tai giữa gồm cấp tính, mạn tính và viêm tai giữa ứ dịch. Có nhiều yếu tố gây bệnh song phổ biến nhất là do vi khuẩn hoặc virus tấn công vào ống eustachian (nối tai giữa với vòm họng) khiến dịch viêm bị ứ đọng, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Một số yếu tố khác tăng nguy cơ gây bệnh dị ứng (phản ứng dị ứng làm sưng nề niêm mạc đường hô hấp gây tắc nghẽn, tích tụ dịch ở tai giữa), tiếp xúc với khói thuốc lá, môi trường ô nhiễm, cấu trúc tai bất thường, nhiễm trùng hô hấp trên (cảm lạnh, viêm họng...)

Khả năng hồi phục phụ thuộc vào nguyên nhân, mức độ viêm nhiễm, sức đề kháng của người bệnh. Một số trường hợp viêm tai giữa cấp tính do virus có thể tự khỏi nhờ cơ chế miễn dịch của cơ thể. Khả năng tự hồi phục cao hơn nếu người bệnh có sức đề kháng tốt, không có yếu tố nguy cơ kèm theo.

Nếu triệu chứng giảm dần nhưng dịch viêm ở tai giữa còn tồn đọng vẫn tăng nguy cơ tái phát, tiến triển thành viêm mạn tính. Viêm tai giữa cấp do virus hoặc vi khuẩn thường cải thiện sau 1-2 tuần nếu được phát hiện sớm và điều trị theo phác đồ phù hợp.

Bác sĩ Tú đang nội soi tai cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Viêm tai giữa mạn tính hoặc đã biến chứng không thể tự khỏi. Lúc này, nếu vi khuẩn không được kiểm soát, đã lan rộng, ăn mòn các cấu trúc lân cận như xương chũm, màng não... gây viêm tai xương chũm, viêm màng não đe dọa tính mạng. Dịch mủ tích tụ lâu ngày gây thủng màng nhĩ, giảm thính lực. Viêm tai giữa mạn tính thường phải điều trị bằng kháng sinh, hút dịch tai hoặc can thiệp phẫu thuật dẫn lưu, tránh tổn thương vĩnh viễn.

Bạn nên theo dõi sát những triệu chứng của con. Nếu bé đau tai dữ dội, chảy dịch tai, sốt cao hoặc tái phát nhiều lần, viêm kéo dài, nghe kém... nên đến bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng thính lực về sau.

BS.CKI Lê Quốc Tú

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7