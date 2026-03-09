Cách giảm viêm mũi dị ứng không dùng thuốc

Tránh tiếp xúc dị nguyên, rửa mũi hàng ngày bằng nước muối sinh lý, tăng độ ẩm không khí, góp phần giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng.

Viêm mũi dị ứng là tình trạng niêm mạc mũi phản ứng quá mức với các dị nguyên như bụi nhà, phấn hoa, lông thú, nấm mốc hoặc thay đổi thời tiết... Triệu chứng gồm hắt hơi liên tục, ngứa mũi, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi hoặc ngứa mắt...

BS.CKI Nguyễn Phước Long, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bên cạnh điều trị bằng thuốc, một số thay đổi lối sống có thể giúp kiểm soát viêm mũi dị ứng.

Tránh tiếp xúc với dị nguyên

Người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với các yếu tố dễ gây kích ứng như bụi nhà, khói thuốc lá, lông thú cưng, phấn hoa hoặc môi trường ô nhiễm. Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hoặc trong môi trường nhiều bụi. Nếu có thể, người bệnh nên thực hiện các xét nghiệm dị nguyên để xác định chính xác nguyên nhân gây dị ứng.

Rửa mũi nước muối

Rửa mũi hằng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý giúp làm sạch bụi bẩn, dị nguyên và dịch nhầy trong hốc mũi, đồng thời giữ ẩm niêm mạc mũi. Nên sử dụng nước muối sinh lý 0,9% (NaCl) đã được tiệt trùng và mua tại các nhà thuốc. Số lần rửa mũi tùy thuộc và tình trạng bệnh và tư vấn của bác sĩ.

Bác sĩ Long đang nội soi mũi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giữ môi trường sống sạch và đủ độ ẩm

Không gian sống cần được giữ thông thoáng, lau dọn thường xuyên, đặc biệt là chăn ga, gối, nệm - nơi dễ tích tụ bụi mịn và mạt bụi. Hút bụi định kỳ và sử dụng máy tạo ẩm để duy trì độ ẩm phù hợp, bổ sung hơi nước cho không khí giúp niêm mạc mũi không bị khô, giảm kích ứng.

Tăng cường sức đề kháng

Hệ miễn dịch khỏe mạnh là yếu tố quan trọng hỗ trợ giảm các phản ứng quá mức với dị nguyên. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi, uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Tập thể dục thường xuyên cũng góp phần nâng cao thể lực, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Giữ ấm mũi họng khi thời tiết thay đổi

Thời tiết lạnh hoặc chuyển mùa tạo điều kiện cho viêm mũi dị ứng bùng phát. Mỗi người nên giữ ấm cơ thể, nhất là vùng cổ và mũi họng nhằm giảm kích thích niêm mạc, hạn chế cơn hắt hơi, nghẹt mũi.

Viêm mũi dị ứng kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống. Nếu tình trạng viêm mũi dị ứng tái phát nhiều lần, không cải thiện dù đã áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà, người bệnh nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được bác sĩ điều trị phù hợp, phòng ngừa các biến chứng như viêm xoang, viêm tai giữa hoặc rối loạn giấc ngủ.

Uyên Trinh