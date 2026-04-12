Viêm phổi tái phát kèm đau ngực có nguy hiểm không?

Tôi thường xuyên bị viêm phổi, với triệu chứng ho kéo dài kèm đau ngực. Tình trạng này có nguy hiểm không và cần lưu ý gì? (Thanh Mai, TP HCM)

Trả lời:

Viêm phổi là tình trạng viêm nhiễm tại phổi hoặc phế quản, các túi khí (phế nang), khiến dịch hoặc mủ tích tụ, gây khó thở, ho, đau ngực. Thông thường, một đợt viêm phổi cấp tính có thể điều trị dứt điểm sau 1-2 tuần. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp lại 2-3 lần trong một năm được gọi là viêm phổi tái diễn, dấu hiệu cảnh báo hệ hô hấp đang có những tổn thương nghiêm trọng.

Viêm phổi kéo dài hoặc tái phát nhiều lần kèm đau ngực có thể liên quan đến u phổi hoặc u trung thất chèn ép đường thở, gây ứ đọng dịch tiết, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển gây viêm phổi liên tục tại một vị trí.

Ngoài ra, các bất thường về cấu trúc như dị tật phổi biệt trí bẩm sinh (một phần nhu mô phổi không thông với đường dẫn khí và được nuôi bởi động mạch bất thường), giãn phế quản khu trú, dị vật bỏ quên trong đường thở cũng là những "ổ chứa" vi khuẩn. Nếu những bệnh này không được điều trị triệt để có thể khiến viêm phổi thường xuyên tái phát.

Về lâu dài, các đợt viêm nhiễm lặp đi lặp lại gây tổn thương vĩnh viễn cấu trúc nhu mô, hình thành các mô sẹo không thể phục hồi (bệnh xơ phổi), áp xe phổi hoặc tràn dịch. Các tình trạng này làm suy giảm chức năng hô hấp, tăng áp lực lên hệ tim mạch đồng thời gây khó khăn cho điều trị về sau.

Phó giáo sư Vĩnh phẫu thuật nội soi điều trị u phổi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn thường xuyên bị tái phát viêm phổi dù uống thuốc, có thể do nguyên nhân gây bệnh chưa được loại bỏ triệt để. Bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Lồng ngực, Hô hấp để tầm soát chuyên sâu. Bác sĩ có thể chỉ định chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực liều thấp hoặc độ phân giải cao để quan sát chi tiết hệ thống mạch máu, nhu mô phổi và các khối u kích thước nhỏ.

Bạn cũng có thể được nội soi phế quản ống mềm. Kỹ thuật này giúp bác sĩ quan sát trực tiếp những bất thường trong lòng đường dẫn khí, gắp dị vật hoặc sinh thiết xác định bản chất bệnh lý lành tính hay ác tính.

Nếu nguyên nhân do u phổi giai đoạn sớm, dị tật phổi biệt trí hay kén khí nhiễm trùng, người bệnh được phẫu thuật nhằm điều trị triệt để mầm bệnh. Các kỹ thuật ít xâm lấn như phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi, hỗ trợ bác sĩ bóc tách tận gốc ổ tổn thương với độ chính xác cao, góp phần bảo tồn chức năng nhu mô phổi lành, ngăn viêm phổi tái phát đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục.

Bên cạnh tuân thủ điều trị, bạn nên nâng cao sức đề kháng bằng chế độ dinh dưỡng, tiêm vaccine, không hút thuốc để bảo vệ niêm mạc đường thở khỏi các tác nhân gây viêm nhiễm mới.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh

Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM