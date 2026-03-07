Khối u trung thất là gì?

Khối u trung thất có thể xuất hiện ở trung thất trước, giữa hoặc sau, vị trí thường khác nhau tùy theo độ tuổi của người bệnh.

Trung thất là vùng nằm ở giữa ngực, giữa xương ức và cột sống. Vùng này chứa các cơ quan quan trọng, bao gồm tim, thực quản và khí quản. Vị trí của khối u trong trung thất thường phụ thuộc vào tuổi của bệnh nhân.

Trẻ em thường dễ bị phát triển các khối u này ở phía sau trung thất, đa phần lành tính. Trong khi người lớn thường phát hiện u này ở phía trước trung thất, chủ yếu là ung thư. Các khối u hình thành ở trung thất còn được gọi là khối u nguyên phát. Khối u trung thất phát triển do ung thư từ một bộ phận khác lây lan đến gọi là di căn.

Có nhiều loại u trung thất và nguyên nhân gây ra các khối u này phụ thuộc vào vị trí chúng hình thành trong trung thất.

Ở phía trước trung thất: Một số nguyên nhân gây u trung thất phía trước gồm bệnh Hodgkin và u lympho không Hodgkin, u tuyến ức và u nang tuyến ức, khối u tuyến giáp ở trung thất

Ở giữa trung thất: Ở vị trí này, khối u có thể do các nguyên nhân như u nang phế quản (một khối u lành tính bắt đầu từ hệ hô hấp), bệnh hạch trung thất phì đại hay sưng to các hạch bạch huyết. U nang màng ngoài tim, u tuyến giáp, biến chứng mạch máu, u khí quản cũng có thể thúc đẩy hình thành u ở giữa trung thất.

Ở phía sau trung thất: Khối u có thể do các nguyên nhân như tăng sinh tế bào máu ngoài tủy, hạch bạch huyết phì đại, u nang thần kinh ruột.

Triệu chứng của khối u trung thất điển hình như ho, hụt hơi, đau ngực, ớn lạnh, đổ mồ hôi ban đêm, ho ra máu, giảm cân không rõ nguyên nhân, hạch bạch huyết sưng to, tắc nghẽn đường hô hấp, khàn giọng... Nếu nghi ngờ u trung thất, bác sĩ chỉ định các xét nghiệm hình ảnh phù hợp gồm chụp X-quang ngực, CT ngực, chụp cộng hưởng từ (MRI) ngực. Nội soi trung thất kèm sinh thiết cũng có thể được sử dụng khi cần thiết.

U trung thất lành tính hay ác tính đều cần được điều trị, tránh nguy cơ u lành tính phát triển, chúng sẽ chèn ép các cơ quan và mô xung quanh, ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào vị trí của u, có thể phẫu thuật, hóa hoặc xạ trị nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư.

Anh Chi (Theo Healthline)