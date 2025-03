TP HCMÔng Hưng, 63 tuổi, đau quặn bụng vùng trên rốn, sốt lạnh run, vàng da, bác sĩ chẩn đoán viêm mật cấp do sỏi.

Ông Hưng đau bụng cách đây 6 tháng, bác sĩ phát hiện sỏi bùn ở túi mật, theo dõi. Gần đây cơn đau kéo dài, tăng mức độ, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy ống mật chủ giãn lớn, đoạn đầu tụy có sỏi kích thước 1x0,9 cm. Thành túi mật dày và phù nề, chủ yếu ở vùng phễu (thân túi mật), lòng túi mật có nhiều sỏi, viên lớn nhất khoảng 0,5 cm, kèm bùn mật.

Ngày 17/3, BS.CKII Võ Ngọc Bích, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết ông Hưng bị viêm túi mật cấp do biến chứng của sỏi ở túi mật và ống mật chủ. Người bệnh cần phẫu thuật để tránh hoại tử túi mật gây viêm phúc mạc mật hoặc nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng.

Người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt túi mật kết hợp nội soi đường mật lấy sỏi. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ nhận thấy túi mật dày căng; đường kính ống mật chủ 1,2 cm, giãn gấp ba lần so với bình thường 0,4-0,8 cm. Êkíp phẫu tích tam giác gan mật, mở ống mật chủ đoạn trên tá tràng, kiểm tra ống mật chủ và lấy ra nhiều sỏi lớn.

Sau khi gan đã sạch sỏi, bác sĩ đặt ống dẫn Kehr vào ống mật chủ. Ống này được lưu giữ ba tuần để theo dõi và kiểm tra sau mổ.

Bác sĩ Bích (phải) thực hiện tán sỏi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, ông Hưng không còn đau bụng, sức khỏe dần hồi phục, ăn uống đi lại bình thường, da hết vàng, xuất viện sau 5 ngày.

Có nhiều nguyên nhân gây viêm túi mật như trì hoãn điều trị do tâm lý lo sợ phải cắt túi mật, không thể phẫu thuật do đang dùng thuốc chống tập tiểu cầu, thuốc kháng đông... Sỏi bùn túi mật xảy ra do sự lắng đọng lâu ngày của cholesterol, muối canxi hoặc bilirubin. Sỏi bùn không phổ biến và thường không ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể tự biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, một số trường hợp tiến triển hình thành sỏi mật, gây biến chứng, cần phẫu thuật cắt bỏ.

Bác sĩ Bích khuyến cáo người bệnh có sỏi mật, sỏi bùn nên theo dõi và khám định kỳ. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Song song, người bệnh cần ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ (trái cây, rau, ngũ cốc nguyên cám, các loại đậu...), hạn chế chất béo, đường, tinh bột; tránh tăng hoặc giảm cân đột ngột, không uống rượu bia để góp phần phòng bệnh.

Quyên Phan