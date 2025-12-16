Viêm giác mạc tạo sợi như 'gai' trong mắt người phụ nữ

Hà NộiBà Hà, 50 tuổi, xuất hiện các tinh thể dạng sợi, cứng, trắng đục như "gai" gần hai năm nay, bác sĩ chẩn đoán viêm giác mạc sợi do biến chứng khô mắt.

Bà Hà điều trị ổn định viêm giác mạc sợi song sau đó tái phát, hai tháng nay nặng hơn, khó nhắm hay mở mắt. ThS.BS Lê Thanh Huyền, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết viêm giác mạc sợi xảy ra khi lượng nước mắt tiết ra giảm hoặc bốc hơi quá nhanh, khiến bề mặt giác mất độ ẩm cần thiết dẫn đến biểu mô giác mạc bị tổn thương. Các tế bào chết kết hợp với chất nhầy hình thành những "sợi" bám vào giác mạc gây cảm giác cộm, chói sáng, mắt đỏ và chảy nước mắt. Các tinh thể trắng đục có thể quan sát thấy khi rọi đèn vào mắt, đôi khi gây rát mắt, chói sáng, chảy nước mắt liên tục. Lớp biểu mô càng tổn thương, nước mắt càng bốc hơi nhanh hơn, khô mắt càng nặng khiến viêm giác mạc sợi tiến triển.

Viêm giác mạc sợi kéo dài còn tiềm ẩn nhiều biến chứng. Biểu mô giác mạc bị bong tróc liên tục, lâu ngày sẽ suy giảm khả năng tự phục hồi, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus hoặc nấm xâm nhập, dẫn đến viêm giác mạc thứ phát hoặc loét giác mạc. Trong những trường hợp nặng, quá trình tái tạo biểu mô không hoàn hảo sẽ hình thành sẹo giác mạc, làm mờ hoặc biến dạng bề mặt giác mạc, ảnh hưởng trực tiếp tới tầm nhìn, đặc biệt nếu sợi bám ở trung tâm giác mạc. Biến chứng này không chỉ gây khó chịu mà còn có thể khiến người bệnh phải can thiệp phẫu thuật, thậm chí ghép giác mạc để phục hồi thị lực.

Bác sĩ đang kiểm tra mắt cho bà Hà. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tình trạng của bà Hà kéo dài đã lâu, nguy cơ biến chứng càng tăng lên. Bác sĩ Huyền chỉ định thực hiện thủ thuật nút điểm lệ nhằm che lấp điểm lệ, giữ nước mắt đọng lâu hơn trên mắt, kết hợp sử dụng nước mắt nhân tạo để giảm cộm rát, bảo vệ giác mạc.

Sau khi đánh giá kích thước lỗ điểm lệ, bác sĩ lựa chọn loại nút phù hợp để đặt vào lỗ điểm lệ ở mí dưới. Thủ thuật đơn giản, ít xâm lấn, thực hiện nhanh chóng ngay tại phòng khám. Tái khám sau 2 tuần, mắt bà Hà đỡ đỏ, bớt khô mắt, không còn xốn cộm mắt. Bác sĩ Huyền cho hay dù viêm giác mạc sợi được kiểm soát những bà Hà vẫn cần theo dõi và tái khám theo chỉ định vì nút điểm lệ có thể rơi ra sau một thời gian, nhất là khi dụi mắt nhiều.

Khô mắt không chỉ gây khó chịu mà còn có thể tiến triển thành viêm giác mạc sợi, viêm giác mạc chấm nông... gây tổn thương giác mạc, ảnh hưởng trực tiếp tới tầm nhìn. Theo bác sĩ Huyền, nước mắt nhân tạo là phương pháp cơ bản và an toàn để điều trị khô mắt. Không giống các loại thuốc nhỏ mắt thông thường, nước mắt nhân tạo mô phỏng cấu trúc phim nước mắt tự nhiên, bổ sung lớp nhầy, nước và dầu, duy trì độ ẩm lâu dài. Người bệnh có thể kết hợp chườm ấm mắt, duy trì độ ẩm môi trường khoảng 45-60% để tránh khô mắt.

Khuê Lâm