Viêm giác mạc dễ lây lan khi du xuân

Thời tiết nồm ẩm dịp Tết, tiếp xúc đông người hoặc dùng chung đồ cá nhân tạo điều kiện cho viêm giác mạc do virus, vi khuẩn dễ lây lan.

Theo ThS.BS Phùng Văn Thạnh, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, các bệnh lý mắt liên quan đến nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn thường gia tăng trong dịp Tết, kết hợp với các yếu tố môi trường như thời tiết nồm ẩm và ô nhiễm không khí. Sự thay đổi nhịp sinh hoạt trong những ngày Tết như thức khuya, ăn uống thất thường có thể làm suy giảm sức đề kháng. Cùng với việc tiếp xúc đông người tại lễ hội, điểm du lịch hoặc thói quen dùng chung đồ cá nhân tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh xâm nhập và lây lan từ tay lên mắt.

Viêm giác mạc do virus

Viêm giác mạc do virus là bệnh thường gặp trong mùa đông xuân, nhất là khi thời tiết ẩm, sức đề kháng giảm và tiếp xúc nơi đông người tăng lên. Tác nhân phổ biến gồm adenovirus và virus herpes simplex. Bệnh có thể lây qua tiếp xúc tay, dùng chung khăn mặt, mỹ phẩm hoặc qua giọt bắn từ người nhiễm virus.

Bác sĩ Thạnh khám mắt cho một nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người mắc bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như đỏ mắt, đau nhức, sợ ánh sáng, chảy nhiều nước mắt và nhìn mờ. Một số trường hợp có cảm giác cộm xốn kéo dài như có dị vật trong mắt. Viêm giác mạc do virus thường diễn tiến âm thầm, dễ bị nhầm với đau mắt đỏ thông thường nhưng nếu điều trị muộn có thể để lại sẹo giác mạc, gây giảm thị lực kéo dài.

Viêm giác mạc do vi khuẩn

Viêm giác mạc do vi khuẩn cũng có xu hướng gia tăng trong dịp du xuân, đặc biệt ở người có thói quen dụi mắt, vệ sinh tay kém hoặc sử dụng kính áp tròng không đúng cách. Các vi khuẩn thường gặp gồm tụ cầu, liên cầu hoặc trực khuẩn mủ xanh.

Bệnh thường khởi phát nhanh với biểu hiện đau mắt dữ dội, đỏ mắt, ghèn nhiều, mắt sưng và giảm thị lực rõ rệt, có thể tổn thương giác mạc nếu không được điều trị kịp thời.

Để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh viêm giác mạc trong dịp Tết, bác sĩ Thạnh khuyến cáo mọi người nên giữ vệ sinh tay sạch sẽ, tránh dụi mắt, không dùng chung khăn mặt, mỹ phẩm hoặc vật dụng cá nhân. Việc rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi chạm vào mắt giúp giảm nguy cơ đưa vi sinh vật từ môi trường bên ngoài vào giác mạc. Khi đi lễ hội, du lịch hoặc đến nơi đông người, cần chú ý bảo vệ mắt, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, gió lạnh và môi trường ô nhiễm, nhất là người có tiền sử bệnh mắt.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đỏ mắt, đau nhức, sợ ánh sáng hoặc nhìn mờ nên đi khám chuyên khoa mắt sớm để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân và điều trị đúng, tránh biến chứng ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Không tự ý mua thuốc nhỏ mắt hoặc sử dụng lại đơn thuốc cũ, bởi điều trị không đúng có thể làm bệnh nặng hơn, tăng nguy cơ loét giác mạc và giảm thị lực vĩnh viễn.

Thu Giang