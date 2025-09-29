Giảm thị lực do hai mắt cùng bị đục thủy tinh thể

TP HCMBà Bình, 70 tuổi, cận thị, hai năm nay mắt mờ dần nhìn nhòe như có màn sương, bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể hai mắt.

Kết quả đo thị lực, đo nhãn áp, soi đáy mắt, siêu âm nhãn cầu... tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy bà Bình bị đục thủy tinh thể mắt trái độ 4 (độ nặng), mắt phải độ 3. ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, cho biết đây là nguyên nhân khiến thị lực bà giảm sút nghiêm trọng trong hai năm qua. Bà được chỉ định mổ mắt trái trước, bằng kỹ thuật phaco tán nhuyễn thủy tinh thể và hút ra ngoài, sau đó thay bằng thủy tinh thể nhân tạo.

Mắt trái mờ đục do đục thủy tinh thể lâu ngày khiến bà Bình giảm thị lực. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, cho biết bà Bình bị đục thủy tinh thể trong thời gian dài, nhân thủy tinh thể ở mắt trái đã xơ hóa nặng trở nên cứng và mất tính đàn hồi, khiến thao tác tán nhuyễn và hút ra gặp nhiều trở ngại. Bác sĩ sử dụng năng lượng siêu âm cao hơn, đặt chính xác thủy tinh thể nhân tạo đúng vị trí, tránh làm nhân thủy tinh thể rơi vào trong buồng dịch kính phải mổ lại phức tạp hơn.

Sau phẫu thuật một tuần, mắt trái bà Bình dần phục hồi thị lực sau mổ, nhìn rõ ánh sáng và hình ảnh hiện rõ hơn. Khi thị lực mắt trái ổn định, bác sĩ tiếp tục lên kế hoạch mổ mắt phải cho người bệnh.

BS.CKII Bùi Việt Hưng và ê-kíp thực hiện mổ thay thủy tinh thể cho bà Bình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể (thấu kính tự nhiên của mắt) trở nên đục, ngăn ánh sáng đi qua võng mạc, gây mờ mắt, suy giảm thị lực. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, rất phổ biến ở người trên 60 tuổi, song có thể điều trị được nếu phát hiện sớm.

Bác sĩ Ngọc Anh lưu ý đục thủy tinh thể thường diễn tiến âm thầm. Người bệnh có thể nhìn mờ như qua lớp sương, chói sáng khi ra nắng, thấy vật có bóng đôi hoặc khó phân biệt màu sắc. Tuy nhiên, các triệu chứng này dễ nhầm lẫn với lão hóa thông thường hoặc tật khúc xạ, gây chậm trễ điều trị. Phẫu thuật thay thủy tinh thể là phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Tuy nhiên, nếu để bệnh kéo dài, thủy tinh thể xơ hóa khiến quá trình phẫu thuật phức tạp hơn, kéo dài thời gian hồi phục và tăng nguy cơ biến chứng.

Diệu Minh

*Tên nhân vật đã được thay đổi