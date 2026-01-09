Tôi có chẩn đoán mắc viêm gan D, trong gia đình không có ai từng bị bệnh này. Viêm gan D lây qua đường nào, có qua sinh hoạt hằng ngày không? (Hùng Long, 43 tuổi)

Trả lời:

Viêm gan D là bệnh do virus HDV gây ra. Chủng virus này chỉ có thể nhân lên và lây lan khi có sự hiện diện của virus viêm gan B (HBV). Đây là một trong những loại viêm gan tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm gây suy giảm chức năng gan, tổn thương gan mạn tính.

Nhiễm viêm gan D có thể khiến bệnh gan tiến triển nhanh, dẫn đến xơ gan và ung thư gan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Virus viêm gan D lây truyền khi máu hoặc dịch cơ thể của người bệnh xâm nhập vào cơ thể người khác. Các con đường lây bệnh phổ biến gồm quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung kim tiêm hoặc các dụng cụ xuyên da, tiếp xúc với vết thương hở mang mầm bệnh. Virus cũng có thể truyền từ mẹ sang con, dù tỷ lệ thấp hơn so với viêm gan B đơn thuần.

Viêm gan D không lây qua các hoạt động hàng ngày như ôm, bắt tay, ăn chung bàn hay dùng chung vật dụng sinh hoạt. Do đó, bạn không cần phải cách ly với người nhà.

Bác sĩ Huyền Vân tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Triệu chứng viêm gan D không đặc hiệu nên dễ bị bỏ qua. Người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng sau 3-7 tuần kể từ khi nhiễm virus. Biểu hiện thường gặp gồm sốt, đau bụng, buồn nôn, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Ở giai đoạn nặng, bệnh nhân có thể bị vàng da, vàng mắt, đầy bụng, phù, xuất huyết dưới da hoặc biến chứng suy gan.

Viêm gan D được chia thành viêm gan cấp tính và mạn tính. Viêm gan D cấp tính thường gặp khi người bệnh đồng nhiễm HBV và HDV cùng lúc. Một số trường hợp có thể tự hồi phục trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có nguy cơ cao bị viêm gan tối cấp (dạng tổn thương nặng nề, đe dọa tính mạng).

Viêm gan D mạn tính xảy ra phổ biến ở người đã mắc viêm gan B mạn tính. Khi bội nhiễm HDV, bệnh dễ chuyển sang xơ gan, suy gan, làm tăng tỷ lệ tử vong so với viêm gan B đơn thuần. Người bệnh khi có các triệu chứng trên nên đến bác sĩ chuyên khoa khám để được chẩn đoán chính xác, điều trị bệnh sớm. Người trưởng thành nên quan hệ tình dục an toàn, đeo găng tay khi tiếp xúc dịch cơ thể, máu; không dùng chung kim tiêm, đồ dùng cá nhân như bàn chải, dụng cụ bấm móng tay...

BS.CKI Nguyễn Thanh Huyền Vân

Khoa Nội Tiêu hóa

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM