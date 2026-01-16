Viêm gan D có gây biến chứng không?

Tôi được chẩn đoán viêm gan D. Xin hỏi bác sĩ bệnh này có thể tự khỏi không, có gây biến chứng nào đáng lo ngại? (Phan Đạt, 43 tuổi)

Trả lời:

Viêm gan D (HDV) là thể viêm gan virus nặng nhất ở người. HDV không thể gây bệnh đơn độc mà chỉ xuất hiện ở người nhiễm virus viêm gan B (HBV) cấp hoặc mạn. Người bệnh có thể nhiễm viêm gan D với viêm gan B cùng một thời điểm (đồng nhiễm) hoặc nhiễm viêm gan D thứ phát trên nền viêm gan B mạn tính (bội nhiễm).

Virus viêm gan D xâm nhập cơ thể sẽ tấn công tế bào gan và kích hoạt phản ứng viêm mạnh, có thể phá hủy gan, gây xơ hóa nhanh. Người bệnh có thể bị tăng áp tĩnh mạch cửa, giãn tĩnh mạch thực quản - dạ dày, nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, cổ trướng, phù, hội chứng ở gan, thận. Viêm gan D có thể biến chứng gây suy gan cấp hoặc suy gan mạn mất bù dẫn đến bệnh não gan, rối loạn đông máu, nhiễm trùng dịch cổ trướng.



Người mắc cả virus viêm gan D và B có nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan cao hơn người bệnh mắc bệnh viêm gan B đơn thuần.

Bác sĩ Thành tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Triệu chứng viêm gan D thường xuất hiện sau 3-7 tuần kể từ khi nhiễm. Biểu hiện thường gặp gồm sốt, đau vùng hạ sườn phải, chán ăn, buồn nôn, nước tiểu sẫm màu, vàng da, vàng mắt, suy nhược cơ thể.

Bạn mắc bệnh viêm gan D nên tuân thủ điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Một số trường hợp viêm gan D cấp có thể tự hồi phục, tránh rượu bia đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt khoa học hỗ trợ nhanh khỏi bệnh. Nếu bạn mắc viêm gan D mạn tính, bác sĩ có thể chỉ định kiểm soát virus bằng thuốc kháng virus nhằm giảm HBsAg - yếu tố thiết yếu cho HDV nhân lên. Bên cạnh đó, bác sĩ chỉ định người bệnh dùng các thuốc giảm HDV RNA để cải thiện chức năng gan. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể cân nhắc thêm các liệu pháp đặc hiệu khác.

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Khoa Nội Tiêu hóa

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM