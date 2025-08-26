Viêm gan B có chữa khỏi không?

Tôi được chẩn đoán viêm gan B, đang uống thuốc điều trị. Bệnh của tôi có thể chữa khỏi không? (Mạnh Dũng, 46 tuổi, Hà Tĩnh)

Trả lời

Viêm gan B là bệnh do virus viêm gan B (HBV) gây ra, được chia thành hai loại là cấp tính và mạn tính. Viêm gan B cấp tính gây ra các triệu chứng dưới 6 tháng và có thể tự khỏi nếu người bệnh có sức đề kháng tốt để thải trừ virus hoàn toàn. Triệu chứng viêm gan siêu vi B cấp ít biểu hiện, bác sĩ thường chẩn đoán qua khám và xét nghiệm máu nhằm phát hiện chỉ số men gan cao, bilirubin (sắc tố mật gây vàng da) cao, rối loạn chức năng đông máu gây chảy máu và có virus viêm gan B.

Bác sĩ Thành khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy mức độ rối loạn chức năng gan, bác sĩ chỉ định người bệnh dùng thuốc đặc trị hay chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị hỗ trợ. Một số trường hợp viêm gan B cấp tính có thể phát triển thành mạn tính, thường do các yếu tố như hệ miễn dịch yếu, tuổi cao hoặc điều trị không đúng cách. Khi không được điều trị phù hợp, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, suy gan, ung thư gan... Khi bệnh viêm gan B mạn tính bùng phát, người bệnh có triệu chứng mệt mỏi, chán ăn hay men gan tăng cao.

Viêm gan B mạn tính không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, các loại thuốc có thể giúp giảm số lượng của virus trong máu, giảm nguy cơ lây lan cũng như biến chứng xơ gan và ung thư gan, cải thiện cuộc sống.

Anh nên đi khám định kỳ để bác sĩ theo dõi, đánh giá tình trạng bệnh và điều trị kịp thời. Song song đó, anh nên thường xuyên tập thể dục, kiểm soát căng thẳng, ăn uống cân bằng với đa dạng thực phẩm tươi như rau, trái cây, cá, thịt nạc... góp phần duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

BS.CKI Hoàng Đình Thành

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM