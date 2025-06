Viêm gan B cấp tính có nguy hiểm không?

Tôi 35 tuổi, thường xuyên ngứa không rõ lý do, ăn không ngon miệng, khám phát hiện viêm gan B cấp tính. Bệnh này có dễ lây và nguy hiểm không? (Đức Thắng, Long An)

Trả lời:

Viêm gan B cấp tính là tình trạng viêm cấp tính của gan do virus viêm gan B (HBV) gây ra, diễn tiến dưới 6 tháng. Bệnh có khả năng lây và mức độ lây lan rất cao, hơn cả virus viêm gan C (HCV).

Virus viêm gan B lây qua ba con đường chính là đường máu qua tiêm chích, truyền máu không an toàn, xăm mình; đường tình dục không an toàn do HBV hiện diện nhiều trong tinh dịch và dịch âm đạo; từ mẹ sang con. Người bệnh viêm gan B cấp tính đang trong giai đoạn có virus trong máu (HBsAg dương tính) có thể truyền bệnh cho người khác nếu không có biện pháp phòng ngừa.

Phần lớn các trường hợp viêm gan B cấp tính ở người trưởng thành diễn tiến âm thầm và tự hồi phục sau vài tuần đến vài tháng mà không cần điều trị đặc hiệu. Một số trường hợp có thể chuyển sang mạn tính gây biến chứng, cần phải theo dõi sát sao. Khi viêm gan chuyển thành mạn tính, người bệnh có nguy cơ xơ gan, ung thư gan sau nhiều năm. Do đó, người bệnh cần được phát hiện sớm, theo dõi y tế sát sao và áp dụng các biện pháp phòng lây nghiêm ngặt.

Viêm gan B cấp tính thường nguy hiểm hơn, diễn tiến nặng ở người thuộc nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, suy giảm miễn dịch, người có bệnh nền...

Bác sĩ Oanh khám bụng cho người bệnh ở Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Để phòng ngừa nhiễm virus viêm gan B, mọi người nên xét nghiệm sàng lọc viêm gan B định kỳ, nhất là phụ nữ mang thai và nhóm nguy cơ cao. Tiêm vaccine phòng viêm gan B, không dùng chung kim tiêm, vật dụng cá nhân với người khác, quan hệ tình dục an toàn.

Bạn nên tuân thủ hướng dẫn chăm sóc, điều trị của bác sĩ, lên kế hoạch phòng ngừa bệnh để bảo vệ sức khỏe chính mình cũng như người thân.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Oanh

Khoa Nội tiêu hóa - Gan, Mật, Tụy

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7