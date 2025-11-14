Viêm đại tràng có chữa khỏi không?

Mẹ tôi kiểm tra sức khỏe phát hiện viêm đại tràng. Bệnh này điều trị như thế nào, trong bao lâu, có khỏi hoàn toàn không? (Hương, TP HCM)

Trả lời:

Viêm đại tràng là tình trạng niêm mạc đại tràng (ruột già) bị viêm, có thể khu trú hoặc lan tỏa, gây ra các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, đi ngoài phân lỏng hoặc có nhầy máu. Bệnh có thể diễn biến cấp tính (xảy ra trong thời gian ngắn, thường do nhiễm khuẩn) hoặc mạn tính (kéo dài, tái đi tái lại).

Nguyên nhân viêm đại tràng đa dạng gồm nhiễm khuẩn như vi khuẩn E. coli, Shigella, nhiễm khuẩn Salmonella; ký sinh trùng như Entamoeba histolytica, giun lươn hoặc nhiễm virus, rối loạn miễn dịch, tác dụng phụ của thuốc. Tùy nguyên nhân, bác sĩ chọn phác đồ điều trị khác nhau.

Bác sĩ Oanh khám bụng cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm đại tràng cấp tính do nhiễm trùng biểu hiện đột ngột, nếu được điều trị đúng cách có thể hồi phục hoàn toàn. Viêm đại tràng mạn tính gồm viêm loét đại tràng và bệnh Crohn, xảy ra chủ yếu do rối loạn miễn dịch, đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài.

Điều trị viêm đại tràng có thể gồm dùng thuốc, thay đổi lối sống kết hợp điều trị ngoại khoa nếu cần. Với thể cấp tính do nhiễm khuẩn, bác sĩ có thể chỉ định kháng sinh. Người bệnh cần bù nước, điện giải nếu tiêu chảy hoặc nôn ói nhiều, nên ăn món mềm, lỏng dễ tiêu, tránh sữa và các chất kích thích. Người bệnh bị viêm do rối loạn vi sinh cần bổ sung men vi sinh (probiotics) nhằm khôi phục cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Điều trị viêm đại tràng mạn tính nhằm mục tiêu kiểm soát phản ứng viêm, duy trì ổn định và ngăn ngừa viêm tái phát. Các thuốc có thể được sử dụng như thuốc kháng viêm, thuốc ức chế miễn dịch hay sinh học. Song song, người bệnh cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, quản lý căng thẳng.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ tổn thương. Phần lớn người bị viêm đại tràng cấp tính do nhiễm khuẩn được điều trị đúng có thể hồi phục sau 2-4 tuần, niêm mạc ruột trở lại bình thường và có thể khỏi hoàn toàn. Viêm đại tràng mạn tính cần điều trị lâu hơn, thường kéo dài 6-12 tuần.

Mẹ bạn nên đi khám sớm để được bác sĩ chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và có phương pháp điều trị phù hợp, tránh bệnh biến chứng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Oanh

Khoa Nội tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7