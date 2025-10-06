Viêm cơ tim sau nhiễm trùng đường hô hấp

TP HCMVừa khỏi viêm họng, anh Nam, 28 tuổi, đột ngột đau ngực, khó thở, bác sĩ chẩn đoán cơ tim và màng ngoài tim viêm cấp tính.

Anh Nam đau họng, sốt nhẹ, ho đàm trắng hơi vàng từ một tuần trước, nghĩ bị viêm đường hô hấp nên mua thuốc uống. Sau vài ngày anh hết ho, không còn đau họng, tuy nhiên ngực trái đau từng cơn khi gắng sức, mỗi lần 10 giây kèm khó thở.

Ngày 6/10, ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết anh Nam đến khám trong trạng thái đau nhói ngực trái không giảm, khó thở nhiều, nhịp tim nhanh (104 lần/phút). Xét nghiệm máu có men tim troponin tăng gấp 20 lần bình thường, NT-ProBNP cũng tăng cao. Màng ngoài tim và cơ tim bị viêm cấp tính, phải nhập viện để điều trị nội khoa.

"Trường hợp vừa viêm cơ tim vừa viêm màng ngoài tim như anh Nam là ít gặp", bác sĩ Kiều nói, thêm rằng thông thường bệnh nhân chỉ bị một trong hai tình trạng này. Nguyên nhân phổ biến do nhiễm virus đường hô hấp.

Bác sĩ chỉ định điều trị cho anh Nam bằng thuốc kháng viêm, suy tim cùng các loại thuốc tăng cường sức đề kháng. Hai ngày sau, anh hết đau ngực, không còn khó thở, nhịp tim về mức 75 lần/phút, men tim troponin giảm nhiều. Anh xuất viện sau 5 ngày khi dịch màng tim được kiểm soát, cơ tim và màng ngoài tim giảm viêm. Bác sĩ căn dặn anh tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế uống bia rượu, tránh vận động gắng sức, không thức khuya... để ngăn bệnh tái phát.

Bác sĩ Kiều hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn uống, sinh hoạt sau khi xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Viêm cơ tim là sự viêm nhiễm của các tế bào cơ tim, có thể diễn ra khu trú hoặc lan rộng, do tác nhân nhiễm trùng (như virus, vi khuẩn, nấm...) hoặc tác nhân không nhiễm trùng. Viêm màng ngoài tim xảy ra khi màng ngoài tim - lớp màng bao bọc xung quanh trái tim bị viêm nhiễm do virus, vi khuẩn, sau nhồi máu cơ tim hoặc liên quan đến bệnh tự miễn.

Theo bác sĩ Kiều, viêm cơ tim cấp diễn biến nhanh, phức tạp, có thể dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim, có thể gây tử vong. Bên cạnh tràn dịch màng tim, bệnh viêm màng ngoài tim còn gây biến chứng dày và xơ hóa màng ngoài tim, chèn ép tim. Khi được chữa trị đúng phác đồ, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Nếu bệnh để lâu và chuyển sang mạn tính, triệu chứng đau ngực, khó thở, rối loạn nhịp... sẽ kéo dài, gây biến chứng, khiến điều trị phức tạp.

Để phòng ngừa viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim cấp tính, bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên vệ sinh cơ thể sạch sẽ mỗi ngày, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Xây dựng chế độ ăn uống, luyện tập thể thao để nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe, hạn chế tác nhân gây bệnh xâm nhập. Mặc quần áo dài tay, không để lộ da nếu đi qua vùng rậm rạp, rừng cây, nơi ẩm ướt. Tiêm các loại vaccine phòng rubella, vaccine phòng cúm...

Người có bệnh lý nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu nên kiểm soát tốt bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường hoặc nghi ngờ viêm cơ tim (đau tức ngực trái, loạn nhịp tim, sốt cao, lạnh người, đau nhức cơ), viêm màng ngoài tim (đau ngực đột ngột, ho, khó thở, sốt cao, mệt mỏi, tim đập nhanh), người bệnh nên đi khám sớm.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi