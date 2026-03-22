Vì sao trẻ thường xuyên dụi mắt?

Trẻ dụi mắt thường là dấu hiệu buồn ngủ nhưng cũng có thể do kích ứng, nhiễm trùng mắt, mỏi mắt hoặc nguyên nhân ít gặp hơn là mọc răng.

Trẻ dụi mắt thường là phản xạ tự nhiên, nhất là ở trẻ sơ sinh khi đưa tay lên mặt. Tuy nhiên, đôi khi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề về mắt. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến khiến trẻ dụi mắt thường xuyên.

Buồn ngủ

Trẻ dụi mắt thường là dấu hiệu bé mệt. Quá trình quan sát thế giới xung quanh khiến mắt và não bé nhanh chóng mỏi. Khi cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt, bé sẽ dụi mắt, cho thấy đã đến lúc cần ngủ. Ba mẹ có thể cho bé đi ngủ ngay khi thấy hành động này. Nếu bé ngủ nhanh, điều này cho thấy ba mẹ đã phát hiện đúng lúc bé buồn ngủ trước khi quấy khóc.

Mắt bị đau hoặc ngứa

Mắt của trẻ rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường như không khí khô, bụi, đi biển, đi công viên, lông thú cưng hoặc mùa phấn hoa... Những lúc này mắt bé dễ bị kích ứng. Dị ứng mắt ở trẻ sơ sinh không phổ biến song tình trạng kích ứng vẫn có thể gây đỏ mắt, chảy nước mắt, quấy khóc và dụi mắt.

Nhiễm trùng mắt

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) do virus hoặc vi khuẩn thường có các dấu hiệu rõ như đỏ mắt, đóng ghèn, chảy dịch nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi, ngứa là dấu hiệu sớm trước khi các triệu chứng khác xuất hiện. Nếu bé từng tiếp xúc với người đau mắt đỏ hoặc vừa bị cảm (nhiều virus cảm lạnh có thể gây viêm kết mạc), phụ huynh nên lưu ý và nhớ cho trẻ rửa tay sạch để phòng lây nhiễm.

Mỏi mắt

Giống như cơ thể bị đau khi vận động quá sức, mắt cũng có thể bị mỏi khi phải hoạt động nhiều, chẳng hạn khi bé cố nhìn rõ do vấn đề thị lực. Mặc dù các vấn đề thị lực ít xảy ra ở trẻ sơ sinh nhưng từ khoảng 6 tháng tuổi, một số bé có thể bắt đầu xuất hiện tật khúc xạ hoặc đục thủy tinh thể. Nhiều hiệp hội nhãn khoa và nhi khoa khuyến nghị các gia đình nên cho trẻ kiểm tra mắt trong các lần khám định kỳ từ khi mới sinh.

Mọc răng

Khi mọc răng (đặc biệt là răng hàm trên), cơn đau có thể lan lên vùng mặt khiến bé dụi mắt để giảm khó chịu.

Dụi mắt khi buồn ngủ là hiện tượng bình thường và thường không gây hại, trừ khi có dị vật vào mắt. Nếu bé dụi mắt liên tục, cần xác định nguyên nhân để xử lý phù hợp. Phụ huynh cho bé ngủ nếu mệt, vệ sinh mắt nếu bị kích ứng hoặc đưa đi khám nếu nghi nhiễm trùng hay vấn đề thị lực. Trường hợp mọc răng, trẻ có thể dùng đồ gặm mát để giảm khó chịu. Phụ huynh nên giữ tay trẻ sạch và hạn chế đưa tay lên mắt để tránh tổn thương.

Bảo Bảo (Theo Healthline)