Vì sao mắt bạn đỏ ngầu?

Mắt đỏ ngầu có thể do uống rượu bia, dị ứng, song đôi khi bắt nguồn từ các vấn đề như khô mắt, tổn thương giác mạc, viêm kết mạc, tăng nhãn áp.

Mắt đỏ hay tình trạng cương tụ kết mạc (bloodshot eyes), xảy ra khi các mạch máu nhỏ trên bề mặt củng mạc (lòng trắng mắt) giãn ra, khiến một hoặc cả hai mắt có màu hồng hoặc đỏ. Tình trạng này có thể xuất hiện ở một bên hoặc cả hai bên mắt. Mắt có thể đỏ dần theo thời gian hoặc xuất hiện đột ngột. D

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ)

Mắt đỏ có thể do viêm kết mạc - tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm virus hoặc do dị ứng. Bệnh khiến một hoặc cả hai mắt đỏ ngầu, sưng, chảy nước mắt và ngứa. Đau mắt đỏ ít khi nghiêm trọng nhưng lây lan nhanh, có thể gây tiết ghèn nhiều, khiến người bệnh phải nghỉ học hoặc làm việc vài ngày.

Viêm bờ mi

Viêm bờ mi là tình trạng viêm ở rìa mí mắt, có thể dẫn đến đỏ mắt, nóng rát, đóng vảy, ngứa và sưng. Nguyên nhân thường gặp gồm tăng sinh vi khuẩn, ký sinh trùng Demodex (ve mi) và giảm tiết dầu ở tuyến Meibomius.

Xuất huyết dưới kết mạc

Xuất huyết kết mạc xảy ra khi một mạch máu nhỏ dưới kết mạc bị vỡ, làm máu đọng lại và tạo thành mảng đỏ tươi trên lòng trắng mắt. Tình trạng này thường không gây đau và có thể tự hết.

Chắp mi hoặc lẹo mắt

Lẹo mắt là khối sưng đỏ nhỏ ở mí mắt do vi khuẩn nhiễm vào tuyến bã bị tắc, nhìn giống mụn nhọt. Dấu hiệu sớm gồm đỏ, sưng và đau tại chỗ. Hầu như mỗi người đều có thể bị lẹo ít nhất một lần trong đời.

Bệnh glôcôm

Đây là nhóm bệnh gây tổn thương dây thần kinh thị giác do áp lực nội nhãn tăng cao. Dây thần kinh thị giác (dây sọ số II) là bó sợi thần kinh kết nối võng mạc với não, đóng vai trò dẫn truyền tín hiệu điện từ tế bào hạch võng mạc về thùy chẩm để xử lý hình ảnh.

Ngoài đỏ mắt, triệu chứng bệnh glôcôm có thể gồm nhìn mờ, đau nhức sâu trong mắt, buồn nôn, nôn, thấy quầng sáng quanh đèn, phù hoặc sưng mắt...

Tổn thương giác mạc

Giác mạc là lớp trong suốt phía trước nhãn cầu, giúp hội tụ ánh sáng. Những tổn thương ở bộ phận này có khả năng dẫn đến mắt đỏ. Trầy xước giác mạc có thể do dụi mắt mạnh, móng tay, dị vật hoặc khô mắt. Vết rách giác mạc thường do vật sắc nhọn gây ra và là tình trạng cấp cứu nhãn khoa.

Kích ứng do kính áp tròng

Sử dụng và vệ sinh kính áp tròng không đúng cách có thể gây đỏ mắt. Kính áp tròng cản trở oxy đến giác mạc, dẫn đến kích ứng và cương tụ kết mạc.

Uống rượu bia

Sau khi uống rượu bia, mắt có thể đỏ do các mao mạch giãn ra, làm tăng lưu lượng máu đến kết mạc. Uống càng nhiều, mạch máu càng giãn rõ khiến lòng trắng mắt đỏ hơn.

Điều trị mắt đỏ phụ thuộc vào nguyên nhân ban đầu. Các biện pháp thường áp dụng trong trường hợp nhẹ gồm thuốc kháng histamine (do dị ứng), chườm lạnh, thuốc nhỏ mắt không kê đơn, vệ sinh kính áp tròng đúng cách, nghỉ ngơi đầy đủ. Trường hợp nặng hơn như nhiễm trùng, tổn thương giác mạc hoặc tăng nhãn áp có thể cần thuốc nhỏ mắt kê đơn, thuốc uống hoặc can thiệp phẫu thuật theo chỉ định bác sĩ chuyên khoa mắt.

