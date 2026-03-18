7 dấu hiệu bất thường ở mắt trẻ không nên bỏ qua

Mắt trẻ phản xạ ánh sáng bất thường, hai bên không chuyển động đồng bộ, chảy nước mắt liên tục có thể là dấu hiệu của các vấn đề thị lực nghiêm trọng.

Quá trình phát triển thị lực diễn ra từ từ nên các vấn đề về mắt ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ thường khó nhận ra. Trẻ chưa thể diễn đạt khi nhìn mờ hay khó chịu, vì vậy thường âm thầm thích nghi. Do đó, cha mẹ thường là người đầu tiên phát hiện bất thường. Dưới đây là một số dấu hiệu cần lưu ý.

Đồng tử có ánh phản chiếu trắng hoặc bất thường

Trong một số trường hợp khi chụp ảnh, một bên đồng tử (vùng tròn nhỏ ở giữa mắt) xuất hiện ánh trắng, trong khi bên còn lại phản chiếu màu đỏ. Đây không chỉ là hiện tượng do máy ảnh gây ra mà có thể là dấu hiệu sớm của những bệnh lý như đục thủy tinh thể bẩm sinh hoặc u nguyên bào võng mạc. Cả hai trường hợp đều cần được kiểm tra sớm. Dù chỉ nhận thấy một đốm mờ nhẹ hoặc đồng tử trông hơi trắng đục, phụ huynh cũng nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá kịp thời.

Hai mắt không chuyển động cùng nhau

Trong vài tháng đầu, mắt của trẻ đôi khi có thể di chuyển chưa ổn định hoặc hơi lé, điều này khá bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 6 tháng tuổi, hai mắt thường phải thẳng hàng và di chuyển cùng nhau. Tình trạng một mắt thường xuyên lệch vào trong, ra ngoài, lên trên hoặc xuống dưới có thể là dấu hiệu của lác mắt. Nếu không được điều trị, não có thể bắt đầu bỏ qua tín hiệu từ mắt đó, dẫn đến nhược thị (mắt lười). Lác mắt có thể được điều chỉnh bằng kính, bài tập mắt hoặc che mắt, thường không cần phẫu thuật nếu phát hiện sớm.

Chảy nước mắt liên tục, dính ghèn hoặc đỏ mắt

Triệu chứng chảy nước mắt liên tục dù khi không khóc có thể do tắc ống lệ. Tình trạng đỏ, sưng hoặc tiết dịch đặc có thể là dấu hiệu nhiễm trùng. Mắt của trẻ rất nhạy cảm và các vấn đề này có thể tiến triển nhanh, vì vậy cha mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra thay vì chờ tự khỏi.

Nheo mắt hoặc tránh ánh sáng

Trẻ thường xuyên dụi mắt, nheo mắt khi gặp ánh sáng mạnh hoặc tỏ ra khó chịu với ánh nắng có thể là dấu hiệu của tăng nhãn áp bẩm sinh hoặc vấn đề ở giác mạc (lớp trong suốt phía trước mắt). Các tình trạng này cần được phát hiện sớm. Khám mắt giúp nhanh chóng xác định hoặc loại trừ nguyên nhân.

Phản ứng thị giác chậm

Khoảng hai tháng tuổi, đa số trẻ bắt đầu mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Đến 3 tháng tuổi, trẻ thường có thể dõi theo vật chuyển động. Nếu trẻ không nhìn vào mắt người đối diện, không chú ý đến chuyển động, phụ huynh nên cho trẻ đi kiểm tra. Việc chậm đạt các mốc phát triển thị giác có thể liên quan đến vấn đề phát triển hoặc thần kinh, song can thiệp sớm thường mang lại hiệu quả rõ rệt.

Dụi mắt nhiều hoặc ngồi quá gần màn hình

Ở trẻ lớn hơn như trẻ mới biết đi hoặc trong độ tuổi đi học, thường xuyên dụi mắt, nghiêng đầu khi xem tivi hoặc ngồi quá gần màn hình có thể là dấu hiệu của tật khúc xạ như cận thị hoặc loạn thị. Nếu không được điều chỉnh, những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến việc học và khả năng tập trung của trẻ.

Mắt chuyển động nhanh hoặc rung giật

Nếu mắt của trẻ di chuyển nhanh sang hai bên (gọi là rung giật nhãn cầu) có thể liên quan đến các vấn đề ở võng mạc, dây thần kinh thị giác hoặc sự phát triển thị giác. Những chuyển động rung nhẹ, thoáng qua đôi khi khá phổ biến ở trẻ sơ sinh, nhưng nếu xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc ảnh hưởng đến khả năng tập trung nhìn, nên được kiểm tra sớm.

Bảo Bảo (Theo Times of India)