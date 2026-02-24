Vì sao trẻ tăng cân nhanh, rối loạn nội tiết sau Tết?

Con gái tôi 13 tuổi, sau kỳ nghỉ Tết đã tăng 3 kg, rối loạn kinh nguyệt. Nguyên nhân có phải do chế độ ăn uống thất thường, nên điều chỉnh cho bé thế nào? (Mỹ Hà, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Bé gái 13 tuổi tăng 3 kg sau kỳ nghỉ Tết kèm rối loạn kinh nguyệt là tình trạng khá thường gặp ở trẻ đang trong giai đoạn dậy thì. Nguyên nhân chủ yếu do thay đổi lối sống đột ngột trong thời gian nghỉ Tết.

Tết là thời điểm trẻ dễ ăn nhiều bánh kẹo, nước ngọt, thực phẩm nhiều tinh bột, chất béo, vận động giảm, ngủ muộn. Khi năng lượng nạp vào vượt quá nhu cầu, cơ thể tích trữ dưới dạng mỡ, đặc biệt mỡ nội tạng. Việc tăng 2-3 kg có thể bao gồm tăng mỡ, giữ nước, tăng dự trữ năng lượng.

Trẻ ăn nhiều đường dẫn đến tăng tiết insulin để ổn định đường huyết. Ở một số trẻ, đặc biệt nếu có sẵn yếu tố nguy cơ như thừa cân hoặc gia đình có người mắc bệnh đái tháo đường, có thể bị giảm nhạy cảm insulin tạm thời. Tình trạng này ảnh hưởng hoạt động buồng trứng, gây trễ kinh hoặc chu kỳ kéo dài.

Ngoài ra, thiếu ngủ, đảo lộn giờ giấc làm rối loạn hormone điều hòa chuyển hóa, sinh sản. Ở tuổi 13, trục nội tiết sinh dục vẫn đang hoàn thiện nên chu kỳ kinh chưa ổn định hoàn toàn. Trước mắt, bạn nên điều chỉnh lại sinh hoạt của con như hạn chế đồ ngọt, nước có đường, tăng rau xanh, đạm nạc, duy trì vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày, ngủ đủ 8-9 giờ. Trong đa số trường hợp, cân nặng, chu kỳ kinh có thể ổn định sau 1-3 tháng.

Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho bé gái 13 tuổi ở TP HCM. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu sau 6-8 tuần điều chỉnh sinh hoạt mà trẻ vẫn tăng cân, mất kinh nguyệt trên 2-3 tháng, bạn nên đưa con đi khám tại chuyên khoa Nhi hoặc Nội tiết để được đánh giá, tầm soát rối loạn chuyển hóa hay hội chứng buồng trứng đa nang nếu nghi ngờ.

ThS.BS Lê Thị Hồng Huệ

Đơn vị Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7