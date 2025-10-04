Vì sao trẻ nổi mẩn đỏ khi trời mưa?

Da trẻ bị nổi mẩn đỏ khi trời mưa có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý như viêm da dị ứng, mề đay, phát ban.

ThS.BS Lê Thị Hồng Huệ, khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết da của trẻ nổi mẩn đỏ khi trời mưa thường không nguy hiểm, nhưng đôi khi có thể là dấu hiệu bệnh lý cần theo dõi, xử trí kịp thời.

Viêm da dị ứng

Mưa thường đi kèm với độ ẩm tăng cao, kích thích viêm da dị ứng ở trẻ có cơ địa nhạy cảm. Không khí ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn hoặc nấm phát triển, làm viêm da nặng hơn. Trẻ bị ngứa, khó chịu, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt. Một số trường hợp có thể dẫn đến nhiễm trùng da do gãi.

Bác sĩ khám da cho một bệnh nhi. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nổi mề đay

Da phản ứng dị ứng với một tác nhân nào đó trong môi trường, thay đổi nhiệt độ đột ngột (mề đay do lạnh) hoặc độ ẩm. Một số trẻ có thể nhạy cảm với nước mưa hoặc các chất có trong nước mưa như ô nhiễm. Nổi mề đay thông thường không nguy hiểm, nốt sẩn có thể tự biến mất sau vài giờ. Tuy nhiên, nếu nổi mề đay đi kèm với sưng môi, mắt, khó thở, thở khò khè, bé cần được cấp cứu ngay.

Phát ban do virus hoặc vi khuẩn

Mùa mưa, độ ẩm tăng cao, môi trường ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh truyền nhiễm như virus, vi khuẩn phát triển. Đây cũng là thời điểm dịch sởi, thủy đậu, tay chân miệng, sốt xuất huyết... dễ bùng phát. Trẻ nhiễm bệnh này thường có triệu chứng sốt, mệt mỏi, kèm theo phát ban trên da. Những nốt ban lan rộng toàn thân, gây ngứa, đau rát, dẫn đến biến chứng nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Cha mẹ lưu ý biểu hiện sốt kèm phát ban ở trẻ để đưa đi khám sớm.

Dị ứng với côn trùng

Mùa mưa là thời điểm muỗi, kiến, bọ chét, rệp... sinh sôi mạnh, tìm nơi trú ẩn trong nhà hoặc khu vực xung quanh. Trẻ nhỏ thường hiếu động, dễ bị côn trùng đốt, gây ra phản ứng tại chỗ như sưng đỏ, ngứa hoặc nổi mẩn li ti. Ngoài ra, cần lưu ý muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết khiến trẻ có biểu hiện phát ban, sốt cao nguy hiểm. Phụ huynh cần giữ môi trường sống sạch sẽ, mặc quần áo dài tay, dùng màn khi ngủ, xử lý kịp thời các vết đốt để phòng tránh sốt xuất huyết ở trẻ.

Để bảo vệ làn da trẻ trong mùa mưa, bác sĩ Hồng Huệ khuyến cáo phụ huynh tắm rửa sạch sẽ cho trẻ bằng nước ấm, sữa tắm dịu nhẹ, sau đó lau khô nhẹ nhàng. Chọn quần áo cotton, thấm hút mồ hôi. Cắt móng tay cho trẻ gọn gàng để tránh gãi làm trầy xước da, gây nhiễm trùng. Nếu da trẻ khô hoặc có tiền sử viêm da dị ứng, dùng kem dưỡng ẩm phù hợp, không gây kích ứng để duy trì độ ẩm cho da. Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, dọn dẹp dụng cụ chứa nước để tránh tạo môi trường cho côn trùng, vi khuẩn phát triển.

Phụ huynh cần theo dõi kỹ triệu chứng của trẻ, đưa đi khám ở bệnh viện nếu nốt mẩn đỏ lan rộng nhanh chóng, kèm sốt cao, li bì, bỏ bú hoặc ăn, khó thở, thở khò khè, sưng phù ở mặt và cổ họng...

Đình Lâm