Vì sao trẻ nên hạn chế thức ăn nhanh?

Trẻ tiêu thụ thức ăn nhanh trong thời gian dài dễ có nguy cơ gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa, mắc bệnh mạn tính.

Đồ ăn nhanh như pizza, gà rán, xúc xích, nước ngọt... là những món yêu thích của nhiều người, nhất là trẻ nhỏ. Nguồn thực phẩm này thường chứa nhiều calo, chất béo xấu, muối, đường làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường, gan, ung thư, gây hại cho hệ tiêu hóa, trí não.

Dễ mắc gan nhiễm mỡ

Thức ăn nhanh thường chứa nhiều đường và chất béo, là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) ở trẻ em. Thực phẩm chứa calo rỗng có thể gây quá tải cho quá trình chuyển hóa của gan, dẫn đến tích tụ mỡ và viêm nhiễm. Vì vậy, cha mẹ nên trang bị cho trẻ kiến thức về dinh dưỡng, giúp trẻ hiểu tác hại của việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh.

Rối loạn chuyển hóa

Rối loạn chuyển hóa xảy ra khi quá trình trao đổi đạm, đường, chất béo bị bất thường, dẫn đến tích tụ hoặc thiếu hụt dưỡng chất. Nguyên nhân thường do ăn uống kém lành mạnh, ít vận động, căng thẳng hoặc di truyền, làm tăng nguy cơ kháng insulin, béo phì, tiểu đường type 2.

Để phòng ngừa, phụ huynh cần xây dựng chế độ ăn khoa học cho trẻ, ưu tiên thực phẩm nguyên chất, tăng rau củ, trái cây, protein nạc và carbohydrate phức tạp.

Thiếu chất dinh dưỡng

Thức ăn nhanh ít giá trị dinh dưỡng dễ khiến trẻ đang phát triển bị thiếu vitamin, khoáng chất và các vi chất thiết yếu. Trẻ thiếu chất thường có biểu hiện như biếng ăn, mệt mỏi, ngủ không sâu giấc, tóc khô yếu, dễ ốm.

Cha mẹ nên cho bé ăn đa dạng thực phẩm, tăng rau xanh, trái cây, thịt đỏ và hải sản. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đưa trẻ đi xét nghiệm vi chất để chẩn đoán chính xác.

Ảnh hưởng không tốt đến não bộ

Tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh nghèo dinh dưỡng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi và nhận thức của trẻ, làm giảm khả năng tập trung, dễ rối loạn tâm trạng và sa sút kết quả học tập. Các dưỡng chất như DHA, omega-3, sắt, kẽm và vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong phát triển tế bào não, tăng khả năng tập trung và ghi nhớ.

Trẻ nên dùng thực phẩm tốt cho trí não như trứng, cá béo, rau lá xanh, các loại quả mọng, hạt óc chó, hạnh nhân và đậu phụ.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)