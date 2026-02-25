Vì sao tiền mãn kinh có thể xuất hiện ở tuổi 30?

Di truyền, bệnh nền và rối loạn nội tiết có thể làm tăng nguy cơ suy buồng trứng sớm, trong khi căng thẳng, môi trường góp phần khiến triệu chứng xuất hiện từ tuổi 30.

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên trước khi mãn kinh, thường bắt đầu từ sau tuổi 40 khi nồng độ estrogen và progesterone suy giảm. Giai đoạn này có thể kéo dài vài năm, thậm chí tới 10 năm, gây rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, khô âm đạo và thay đổi tâm lý do chức năng buồng trứng giảm dần. Tuy nhiên, không ít phụ nữ cuối độ tuổi 30 cũng bị bốc hỏa, trễ kinh, mệt mỏi hoặc thay đổi cảm xúc, có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau.

Căng thẳng do lối sống

Cuộc sống bận rộn, giờ giấc làm việc thất thường, thiếu ngủ, lối sống ít vận động gây căng thẳng, khiến nội tiết tố nữ mất cân bằng. Căng thẳng làm tăng cortisol, gây rối loạn estrogen và progesterone dẫn đến các triệu chứng như tiền mãn kinh sớm.

Di truyền

Tiền mãn kinh sớm có yếu tố di truyền rõ rệt. Nếu mẹ, chị em gái hoặc người thân huyết thống trực tiếp từng bị mãn kinh sớm (đặc biệt trước 40 tuổi) nguy cơ bạn gặp tình trạng này cao hơn đáng kể.

Các chất độc hại trong môi trường

Một số hóa chất trong nhựa, thuốc trừ sâu và ô nhiễm môi trường được xem là chất gây rối loạn nội tiết, có thể cản trở hoạt động hormone tự nhiên. Phơi nhiễm kéo dài có thể liên quan đến rối loạn kinh nguyệt và suy giảm chức năng buồng trứng.

Mắc bệnh

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), béo phì, tiểu đường, rối loạn tuyến giáp thường gặp ở phụ nữ. Những tình trạng này làm trầm trọng thêm rối loạn nội tiết tố, gây ra triệu chứng tiền mãn kinh sớm.

Trải qua các can thiệp y tế

Một số can thiệp y tế như cắt buồng trứng, hóa trị hoặc xạ trị điều trị ung thư có thể làm suy giảm hormone đột ngột, dẫn đến mãn kinh sớm ở phụ nữ trẻ. Cắt tử cung đơn thuần không gây mãn kinh ngay nhưng có thể khiến thời điểm mãn kinh đến sớm hơn so với bình thường.

Dù tiền mãn kinh là quy luật tự nhiên song phụ nữ có thể giảm triệu chứng khó chịu bằng cách duy trì lối sống lành mạnh như ăn nhiều rau xanh, thực phẩm giàu canxi, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc, quản lý căng thẳng, không hút thuốc. Phụ nữ nên theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)