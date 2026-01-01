Vì sao thừa cân vẫn suy dinh dưỡng?

Tôi nặng hơn 80 kg, thân hình đầy đặn nhưng đi khám lại được chẩn đoán suy dinh dưỡng thể béo phì. Đây là bệnh gì, nguy hiểm không? (Hùng Long, 39 tuổi)

Trả lời:

Suy dinh dưỡng thể béo phì là tình trạng cơ thể thừa cân, béo phì nhưng thiếu hụt trầm trọng các vi chất dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất) và một số dưỡng chất thiết yếu. Suy dinh dưỡng thể béo phì không chỉ xảy ra ở trẻ em mà còn ở cả người trưởng thành. Nguyên nhân chính do chế độ ăn không khoa học, ăn quá nhiều tinh bột, chất béo, đạm mà thiếu rau củ, trái cây và vận động.

Trẻ em bị suy dinh dưỡng thể béo phì có thể gặp nhiều biến chứng về đường hô hấp, hệ tiêu hóa, còi xương, loãng xương..., lâu dài gây biến dạng lồng ngực, gù vẹo cột sống. Triệu chứng chủ yếu là mệt mỏi, uể oải, giảm vận động, sức đề kháng yếu, dễ nhiễm trùng. Người bệnh có lớp mỡ dưới da nhiều nhưng cơ bắp lỏng lẻo, khối lượng cơ giảm, vết thương lâu lành, dù béo phì nhưng thiếu máu, thiếu canxi (dẫn đến loãng xương) và các vi chất khác.

Chuyên viên dinh dưỡng Ngọc Lan tư vấn chế độ ăn khoa học cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Suy dinh dưỡng thể béo phì ở người trưởng thành ít gặp hơn, phổ biến ở người ăn kiêng không đúng cách hoặc không chú ý đến chế độ ăn uống. Nếu kéo dài sẽ khiến cơ thể yếu, mệt mỏi, dễ bệnh và nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch.

Bạn nên kiểm tra và điều trị theo tư vấn cụ thể của bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo chế độ ăn khoa học, hợp lý, đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe, hỗ trợ giảm cân.

Chuyên viên dinh dưỡng Hoàng Đào Ngọc Lan

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7