Chồng tôi có tiền sử viêm amidan, gần đây tăng cân nhanh, ngủ ngáy nhiều. Vì sao tăng cân gây ngủ ngáy, có liên quan đến viêm amidan không, điều trị thế nào? (Thanh Thảo, 30 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Ngáy là âm thanh được tạo ra khi ngủ, do luồng không khí bị cản trở khi đi qua đường hô hấp trên. Chồng bạn có tiền sử viêm amidan, viêm kéo dài có thể làm amidan sưng to và chiếm nhiều không gian trong họng. Lúc này luồng không khí đi qua khe hẹp tạo tiếng rung mạnh của mô mềm, gây ngáy. Đồng thời amidan sưng to cũng chèn ép khoang hầu họng, đường thở tắc nghẽn, thành họng dễ xẹp xuống khi ngủ, nhất là khi nằm ngửa, dẫn đến tiếng ngáy to hơn.

Tăng cân là yếu tố làm tình trạng này nặng hơn, do mỡ tích tụ nhiều ở vùng cổ khiến đường thở trên hẹp, kém ổn định. Trong lúc ngủ, các cơ vùng hầu vốn duy trì độ mở của đường thở ở trạng thái thư giãn, thành họng dễ xẹp xuống khiến luồng khí bị cản trở nặng hơn, tạo ra tiếng ngáy lớn.

Tăng cân còn dẫn đến ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Người mắc bệnh này thường ngáy to, thở hổn hển, giật mình giữa đêm để thở lại mà không nhận ra. Hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể gây mệt mỏi ban ngày, đau đầu buổi sáng, giảm tập trung, thở bằng miệng khi ngủ; về lâu dài tăng nguy cơ cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, đột quỵ hoặc đái tháo đường.

Bác sĩ Phát nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nguyên nhân gây ngáy của chồng bạn có khả năng liên quan đến các yếu tố như amidan viêm sưng to và tăng cân. Chồng bạn nên đến khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán, đánh giá kích thước amidan, mức độ viêm mạn tính cũng như tình trạng ngưng thở khi ngủ. Nếu viêm amidan thuộc độ 3-4, tái phát nhiều lần hoặc gây hẹp đường thở, bác sĩ cân nhắc chỉ định phẫu thuật cắt amidan hoặc can thiệp mở rộng vùng hầu họng.

Để xác định nguyên nhân, bác sĩ khám lâm sàng, nội soi tai mũi họng để đánh giá tắc nghẽn đường thở, đo đa ký hô hấp, đo đa ký giấc ngủ... Người bệnh ngủ ngáy có thể được điều trị bằng máy thở áp lực dương liên tục (CPAP), giúp tăng kích thước của đường hô hấp trên, ngăn ngừa hẹp hoặc xẹp đường hô hấp trên trong khi ngủ.

Song song đó, chồng bạn nên giảm cân để giảm lượng mỡ quanh cổ, từ đó mở rộng đường thở tự nhiên, cải thiện ngủ ngáy. Người bệnh cũng nên duy trì thói quen tập luyện, tránh nằm ngửa khi ngủ, hạn chế rượu bia, hút thuốc.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7