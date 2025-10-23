Ngáy to, buồn ngủ ban ngày cảnh báo bệnh gì?

Chồng tôi thường xuyên ngủ ngáy to, ban ngày hay buồn ngủ. Tình trạng này do bệnh gì gây ra, khi nào cần đi khám? (Khánh Trần, 35 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ngủ ngáy là phát ra âm thanh khi ngủ do luồng không khí bị cản trở khi đi qua đường hô hấp trên. Tình trạng này được chia làm hai loại là sinh lý và bệnh lý.

Nếu chồng bạn chỉ ngủ ngáy sau khi uống rượu bia hoặc làm việc mệt mỏi và hết ngáy sau thay đổi thói quen là ngủ ngáy sinh lý. Cách cải thiện ngủ ngáy là không nên uống rượu bia hay thuốc an thần trước khi đi ngủ, ngủ đúng tư thế, giữ cân nặng hợp lý, thường xuyên tập luyện thể thao.

Nếu tiếng ngáy lớn, thường xuyên, liên tục kèm khó thở, ngưng thở khi ngủ, đau đầu, mệt mỏi khi thức dậy, buồn ngủ ban ngày... thường do bệnh lý. Một số bệnh gây ngủ ngáy như viêm amidan quá phát, lệch vách ngăn mũi, quá phát cuốn mũi, polyp mũi, khối u vùng vòm, dài màn hầu, đáy lưỡi to, béo phì...

Bác sĩ Hằng đang phẫu thuật cắt amidan cho người bệnh ngủ ngáy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngáy khi ngủ cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA). Hội chứng này làm giảm hoặc ngừng hoàn toàn luồng không khí khiến người bệnh ngừng thở tạm thời từ vài giây đến hơn một phút, lặp lại nhiều lần mỗi đêm. Cơ thể thiếu oxy, người bệnh phải tỉnh giấc đột ngột để thở lại. Lúc này, tim và não phải hoạt động gắng sức, về lâu dài dễ dẫn đến cao huyết áp, đột quỵ, rối loạn nhịp tim, đái tháo đường.

Người trên 50 tuổi, thừa cân béo phì, uống nhiều rượu, hút thuốc lá, dùng thuốc an thần, cao huyết áp, tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hay có cấu trúc giải phẫu gồm lưỡi lớn hơn và hàm dưới ngắn hơn... có nguy cơ cao ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Bạn nên đưa chồng đến bệnh viện có chuyên khoa Tai Mũi Họng kiểm tra, tìm nguyên nhân. Trong một số trường hợp, bác sĩ chỉ định nội soi mũi họng, chụp CT vùng mũi xoang nhằm đánh giá mức độ tắc nghẽn. Nếu nghi ngờ ngáy do ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, bác sĩ thường chỉ định đo đa ký hô hấp, đa ký giấc ngủ... Các phương pháp điều trị ngưng thở khi ngủ phổ biến như liệu pháp áp lực đường thở dương (CPAP) giúp giữ cho đường thở người bệnh luôn mở trong lúc ngủ, giảm tắc nghẽn. Phẫu thuật được chỉ định khi người bệnh có tình trạng tắc nghẽn ngoại biên, điều trị nội khoa không đáp ứng.

Nếu người bệnh được chẩn đoán đúng nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp thì có thể kiểm soát ngủ ngáy. Chồng bạn cũng nên duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia và thuốc lá, nằm nghiêng khi ngủ thay vì nằm ngửa, giữ vệ sinh mũi họng tốt để giảm tình trạng ngáy.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM