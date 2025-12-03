Vì sao tai nhiễm nấm?

Tôi bị nấm tai, ráy tai hình thành nhiều trong thời gian ngắn. Vì sao tai lại nhiễm nấm, điều trị như thế nào? (Trung Hiếu, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nấm tai là tình trạng nhiễm vi nấm ở ống tai ngoài. Có nhiều loại nấm khác nhau gây nấm tai, nhưng thường gặp nhất là aspergillus và candida. Triệu chứng nấm tai có thể biểu hiện rõ ràng nhưng một số trường hợp diễn tiến âm thầm cho đến khi được phát hiện khi khám tai mũi họng. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường bị ngứa ống tai ngoài nhẹ, mức độ ngứa tăng dần. Khi nội soi, bác sĩ thấy da ống tai đỏ. Bệnh còn gây ù tai, đau nhức, chảy dịch, cảm giác căng tức trong tai, nghe kém.

Người có sức đề kháng suy giảm (đái tháo đường, dùng corticoid kéo dài), mắc bệnh chàm, bệnh mạn tính về da, thường xuyên tham gia các hoạt động dưới nước... có nguy cơ nhiễm nấm tai cao hơn. Nước vào tai và không được vệ sinh đúng cách, độ ẩm kéo dài tạo điều kiện cho nấm phát triển. Lấy ráy tai tại các tiệm cắt tóc, gội đầu cũng có nguy cơ lây nhiễm nấm chéo.

Nấm xâm nhập vào tai và bám vào niêm mạc ống tai, gây viêm và kích thích. Cơ thể phản ứng bằng cách tăng tiết ráy tai để bảo vệ và đẩy tác nhân gây hại ra ngoài. Nấm còn ăn lớp sừng, làm da ống tai bong tróc nhiều. Môi trường ống tai bị nấm thường ẩm, độ pH thay đổi, tạo điều kiện cho nấm phát triển, từ đó ráy tai tích tụ nhiều hơn.

Bác sĩ Minh nội soi tai cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để chẩn đoán nấm tai, bác sĩ thường khai thác bệnh sử, nội soi tai kiểm tra ống tai và màng nhĩ, điều trị bằng cách lấy sạch ráy tai, vệ sinh tai, kê toa thuốc điều trị. Song song dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh phải giữ tai khô ráo, tránh để nước vào tai vì độ ẩm càng tạo điều kiện thuận lợi cho nấm sinh sôi trở lại. Hạn chế bơi lội ở nơi công cộng, không sử dụng tăm bông ngoáy tai.

Nấm tai không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể gây viêm tai giữa, viêm ống tai ngoài, thủng màng nhĩ. Nếu ngứa tai thường xuyên, ù tai, ráy tai nhiều, nghe kém, bạn cần đến bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để chẩn đoán điều trị kịp thời.

ThS.BS Huỳnh Hoàng Minh

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM