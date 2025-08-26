Ba năm trước tôi bị bướu cổ, đã điều trị xong. Gần đây tôi tăng cân nhanh, bác sĩ cho biết nguyên nhân do suy giáp sau bướu cổ. Vì sao suy giáp gây tăng cân? (Nguyệt Chi, Tây Ninh)

Tuyến giáp có nhiệm vụ tạo ra các hormone kiểm soát trao đổi chất, giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Hormone này có thể tác động đến hệ tiêu hóa và cảm giác thèm ăn của một người. Hormone tuyến giáp còn có chức năng chuyển hóa chất béo, chuyển hóa calo dự trữ thành năng lượng cho cơ thể.

Suy giáp làm chậm các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Khi chức năng tuyến giáp bị ảnh hưởng, cơ thể lưu giữ calo dưới dạng chất béo nhiều hơn do khó đốt cháy và chuyển hóa. Người bệnh tăng cân không rõ nguyên nhân, phù nề, mức năng lượng thấp, dễ mệt mỏi, thường xuyên buồn ngủ, khô da... Suy giáp khiến quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại, thay đổi sự cân bằng giữa lượng calo ăn vào và tiêu thụ, gây tăng cân nhanh. Người bệnh có thể bị giữ nước và muối - yếu tố khiến tăng cân mất kiểm soát.

Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tuyến giáp gồm bất thường trong hệ thống miễn dịch, di truyền, thiếu iốt, phụ nữ sau sinh, mãn kinh. Người có tiền sử mắc bướu cổ, dùng thuốc điều trị rối loạn nhịp tim, ung thư, tâm thần... cũng dễ suy giáp.

Điều trị suy giáp phụ thuộc vào triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Bác sĩ có thể dùng thuốc để điều chỉnh chức năng tuyến giáp trở lại bình thường nếu phát hiện bất thường chức năng tuyến giáp. Khi xuất hiện u nang tuyến giáp, người bệnh có thể được điều trị bằng phương pháp chọc hút hoặc tiêm hoạt chất ethanol qua da. Nếu ung thư tuyến giáp có thể phải cắt bỏ tuyến này.

Bệnh tuyến giáp không được điều trị đúng cách có thể khiến các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Bạn nên đi khám ở bệnh viện có chuyên khoa nội tiết để bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Để bảo vệ tuyến giáp, bạn nên ăn thực phẩm dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn, không hút thuốc, hạn chế uống rượu, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng.

BS.CKII Trần Thùy Ngân

Trưởng Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường,

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7