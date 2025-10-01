Vì sao polyp hình thành trong mũi?

Tôi thường nghẹt mũi, sổ mũi, giảm khứu giác, được chẩn đoán polyp mũi. Vì sao mũi có polyp, điều trị ra sao? (Thanh Long, 48 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Polyp mũi là khối mềm, nhẵn, lành tính trong hốc mũi và thường không gây đau. Polyp gây nghẹt mũi, giảm hoặc mất khứu giác; các triệu chứng thứ phát gồm khạc đờm, đau mặt, nhức đầu, rối loạn giấc ngủ.

Polyp mũi hình thành từ các phản ứng viêm kéo dài trong niêm mạc mũi xoang. Khi cơ thể bị nhiễm virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại nấm, niêm mạc sẽ phù nề, thấm dịch và dần thoái hóa thành nhiều ổ tổn thương. Quá trình viêm mạn tính này khiến niêm mạc dày lên, sa xuống, lâu ngày phát triển thành polyp mũi.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ polyp mũi như viêm xoang mạn tính, viêm mũi dị ứng, hen suyễn, xơ nang (rối loạn di truyền do sự sản xuất và tiết ra chất dịch bất thường từ mũi xoang), hội chứng Churg - Strauss, nhạy cảm với các thuốc kháng viêm không steroid, di truyền.

Bác sĩ Hằng nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Có 4 mức độ polyp mũi theo kích thước, tình trạng tiến triển qua các giai đoạn khác nhau. Mức độ một, polyp kích thước nhỏ, mềm, nằm gọn trong khe giữa mũi. Mức độ hai, polyp kích thước vừa phải, chiếm hết khe giữa mũi và chạm tới cuốn mũi giữa. Mức độ ba, kích thước của polyp to, chạm tới lưng cuốn mũi dưới gây nghẹt thở, rối loạn khứu giác. Mức độ 4, polyp mũi phình rất to, lấp kín gần hết hốc mũi và thò tới cửa lỗ mũi.

Polyp mũi không tự biến mất nếu không được điều trị. Ngược lại, nó phát triển theo thời gian, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, chất lượng sống của người bệnh.

Bạn nên đi khám để bác sĩ kiểm tra polyp đang ở mức độ nào. Bạn có thể được điều trị nội khoa, nếu không đáp ứng, tùy thuộc vị trí, kích thước và số lượng polyp, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật cắt polyp mũi hoặc phẫu thuật nội soi mũi xoang cắt polyp và mở rộng lỗ thông xoang bị tắc.

Để phòng ngừa polyp mũi tái phát sau phẫu thuật, người bệnh nên vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày để tránh viêm nhiễm, dùng thuốc xịt mũi theo đúng chỉ định, tránh các chất gây kích thích mũi xoang. Vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, kiểm soát tình trạng dị ứng và hen suyễn cũng giúp phòng polyp mũi tái phát.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM