5 điều người bệnh polyp mũi cần tránh

Xì mũi quá mạnh có thể làm tổn thương niêm mạc mũi, ngoáy mũi dễ gây nhiễm trùng, kích thích polyp mũi khiến triệu chứng tái phát.

Polyp mũi không gây đau nhưng trong một số trường hợp polyp phát triển có thể gây nghẹt mũi và sổ mũi kéo dài, tiến triển thành viêm xoang mạn tính, ngưng thở khi ngủ. Thay đổi môi trường xung quanh hoặc một số thói quen xấu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm hoặc khó chịu do polyp mũi. Dưới đây là 5 việc cần hạn chế khi mắc bệnh.

Xì mũi quá mạnh

Người bệnh có xu hướng xì mũi mạnh mỗi khi bị kích ứng hoặc nghẹt mũi. Nhưng xì mũi mạnh làm dịch chuyển khối u, gây sưng viêm nhiều hơn. Hành động này dễ làm tổn thương lớp niêm mạc mỏng manh trong mũi dẫn đến chảy máu. Để giúp xoang thông thoáng, thay vì xì mũi, người bệnh có thể dùng bình rửa mũi có pha dung dịch muối sinh lý để làm sạch chất nhầy, chất gây kích ứng, đẩy dịch nhầy ra ngoài.

Sống chung với triệu chứng nghẹt mũi

Nghẹt mũi do polyp có thể là triệu chứng bình thường và dễ tái phát do polyp nhưng nếu không điều trị, lâu ngày có thể gây khó thở, viêm mạn tính làm tổn thương cho xương và mô. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ cách điều trị nghẹt mũi khi có polyp để được tư vấn phù hợp, kiểm soát triệu chứng. Song song đó, người bệnh dùng máy tạo ẩm giúp làm loãng dịch nhầy, vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý...

Ngoáy mũi

Polyp bên trong thường gây khó chịu nhưng không nên ngoáy mũi vì có thể làm tổn thương khoang mũi nặng hơn, dẫn đến chảy máu và nhiễm trùng. Trong nhiều trường hợp, thuốc có thể giúp giảm kích thước polyp. Nếu polyp to, bác sĩ có thể phẫu thuật cắt bỏ.

Ăn thực phẩm gây viêm

Ăn các loại thực phẩm như đường tinh luyện, uống nhiều rượu có thể dẫn đến viêm, làm nặng thêm polyp mũi. Các thực phẩm cần hạn chế khác như thịt chế biến sẵn, thịt đỏ, món chiên rán chứa nhiều chất béo bão hòa. Người có polyp mũi nên áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh giàu axit béo omega-3, chất chống oxy hóa và vitamin. Ăn các thực phẩm chống viêm như cá béo, trái cây, rau củ, các loại hạt, hạt giống, đậu và ngũ cốc nguyên hạt, góp phần tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Tiếp xúc với khói, bụi hoặc chất gây dị ứng

Các chất gây dị ứng và chất kích ứng khác trong không khí như lông thú cưng, phấn hoa, mạt bụi sống trong thảm và giường ngủ dễ gây viêm trong khoang mũi và xoang. Đeo khẩu trang khi ra ngoài trời, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, giặt chăn ga gối đệm định kỳ để hạn chế tiếp xúc với chất gây dị ứng. Sử dụng bộ lọc không khí, hút bụi thường xuyên, dùng máy tạo ẩm để không khí trong lành.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)