Vì sao phụ nữ tuổi 50 nên đi bộ hàng ngày?

Phụ nữ 50 tuổi đi bộ vào buổi chiều có thể tăng cường chức năng tim mạch, ổn định lượng đường trong máu, cung cấp năng lượng.

Phụ nữ tuổi 50 thường ở giai đoạn mãn kinh, có những thay đổi về sinh lý, xuất hiện triệu chứng bốc hỏa, thay đổi quá trình trao đổi chất, giảm sức mạnh xương và cơ. Đi bộ mỗi ngày tác động lớn hơn đến mức năng lượng, hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có hỗ trợ cho hệ tim mạch. Bài tập có tác dụng làm giảm huyết áp, tăng cholesterol tốt, tăng nhịp tim, giúp bơm thêm oxy và chất dinh dưỡng đến các cơ bắp và nhiều cơ quan trong cơ thể. Phái đẹp thường xuyên đi bộ cũng duy trì cân nặng phù hợp, giảm căng thẳng - yếu nguy cơ thúc đẩy các bệnh tim mạch.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Mãn kinh và tuổi tác cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Đi bộ vào buổi chiều có thể duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh. Hình thức vận động này giúp đưa đường từ máu vào cơ bắp, được sử dụng để tạo năng lượng, do đó điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này cũng hỗ trợ ngăn ngừa sụt giảm năng lượng vào giữa buổi chiều.

Cung cấp năng lượng

Đi bộ giúp tăng năng lượng là vì cơ thể tăng cường sản xuất enzyme oxy hóa trong ty thể, cải thiện khả năng trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng. Đi bộ còn tăng cường lưu thông máu, cải thiện chức năng tim mạch, phổi, đốt cháy calo hiệu quả, từ đó cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể và giảm mệt mỏi - triệu chứng phổ biến của thời kỳ tiền mãn kinh.

Giảm nguy cơ loãng xương

Phụ nữ tuổi 50 dễ bị loãng xương chủ yếu do suy giảm hormone estrogen khi mãn kinh, làm tăng tốc đọ phá hủy xương, không bù đắp kịp quá trình tạo xương. Những nguyên nhân như thiếu hụt canxi, vitamin D, ít vận động, lối sống không lành mạnh cũng góp phần làm tăng nguy cơ. Đi bộ là bài tập chịu lực nhẹ nhàng, giúp xương chắc khỏe. Những người đi bộ nhiều hơn có nguy cơ loãng xương thấp hơn so với những người ít vận động.

Để chăm sóc sức khỏe khoa học, phụ nữ nên đi bộ 30-45 phút mỗi ngày với tốc độ vừa phải, tư thế chuẩn (lưng thẳng, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, cánh tay thoải mái). Nên bắt đầu bằng các động tác khởi động, sau đó đi bộ với tốc độ tăng dần, kết hợp hít thở đều đặn. Tần suất đi bộ nên đều đặn hàng ngày hoặc ít nhất 3-5 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)