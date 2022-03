Vì sao phụ nữ thường đau đầu sau sinh?

Căng thẳng, mệt mỏi, thiếu máu… khiến phụ nữ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt; cần tìm hiểu nguyên nhân để cải thiện.

Đau đầu là chứng bệnh khá phổ biến của phụ nữ sau sinh, khiến chị em gặp các chứng như đau đầu, bứt rứt từng cơn hai bên thái dương, hoa mắt, chóng mặt, sốt, khó thở, trầm cảm, huyết áp thấp... Dân gian hay gọi là chứng "đau đầu đông" hay hậu sản thống phong.

Đau đầu được chia thành hai nhóm chính là đau đầu nguyên phát và đau đầu thứ phát với các triệu chứng đi kèm khác nhau.

Đau đầu nguyên phát: thường được xem là triệu chứng hơn là bệnh, đau đầu gây khó chịu và đau ở vùng vòm sọ, đau đầu nguyên phát thường đến từ những nguyên nhân như đau vì căng thẳng, đau nửa đầu.

Đau đầu thứ phát: cơn đau đầu này xảy ra do tình trạng tiền sản giật sau sinh hoặc tụ máu dưới màng cứng (do tác dụng phụ của việc dùng thuốc gây tê khi sinh).

Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng đau đầu ở phụ nữ sau sinh.

Stress

Sau sinh phụ nữ bị thay đổi hormone, lúc nào cũng cảm thấy lo âu, căng thẳng thần kinh. Các mẹ bỉm lần đầu làm mẹ, thiếu kinh nghiệm, bất đồng quan điểm trong chăm sóc con với người thân, ngủ không đủ giấc... dẫn đến stress gây đau đầu.

Ứ đọng huyết độc

Khi bị ứ đọng huyết độc, phụ nữ sẽ cảm nhận những đau đầu dữ dội, cảm giác cắn buốt trong óc. Cơn đau có xu hướng tăng nặng, người bệnh có thể đột nhiên ngã nhào, chân tay co quắp, nguy hiểm.

Đau đầu ở phụ nữ sau sinh khá phổ biến. Ảnh: Shutterstock

Thiếu máu

Thiếu máu có thể khiến phụ nữ bị tụt huyết áp gây chóng mặt và dẫn đến các triệu chứng đau đầu của phụ nữ sau sinh. Phụ nữ trong và sau khi sinh mất đi lượng máu lớn cần được nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để tái tạo lượng máu bị mất.

Tác dụng phụ của thuốc

Nếu sinh mổ, thủ thuật gây tê ngoài màng cứng và tác động sau gây tê của thuốc cũng có thể làm các mẹ bỉm bị đau đầu. Cơn đau đầu dài, ngắn khác nhau tùy vào sự đáp ứng thuốc và khả năng chống lại các tác dụng phụ của thuốc, thông thường cảm giác đau đầu sẽ mất sau 3-4 ngày đến vài tuần.

Tác động liên tục của gốc tự do

Gốc tự do tăng sinh liên tục do quá trình chuyển hóa của cơ thể và tác động từ cuộc sống căng thẳng chính là "gốc rễ" của các cơn đau đầu. Tại não, gốc tự do tấn công làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ vữa, cản trở máu lên não. Khi lượng máu lên não ít, não "phản ứng" lại bằng cách gây ra cảm giác đau.

Những người đau đầu sau sinh do nguyên nhân thứ phát thì có thể kéo dài hơn và cần có biện pháp điều trị đúng cách. Tình trạng đau đầu sau sinh thường do những thay đổi từ bên trong cơ thể người mẹ nên rất khó để phòng ngừa mà cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt để tránh làm tình trạng đau đầu trở nên nặng hơn.

Một số mẹo cải thiện đau đầu sau sinh

Dùng túi chườm nóng: chườm trực tiếp lên vùng thái dương, cổ có thể giảm bớt triệu chứng đau đầu nhanh chóng. Sử dụng nước ấm để tắm cũng là phương pháp giảm đau đầu cho cho các chị em. Tuy nhiên, không nên tắm nước quá nóng và tắm quá lâu.

Tập thể dục giúp tinh thần sảng khoái. Ảnh: Shutterstock

Ngủ đủ giấc: phụ nữ sau sinh nên ngủ từ 7-10 tiếng mỗi ngày, nên có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, massage vùng đầu và cổ giúp máu được lưu thông tốt hơn.

Ăn uống đủ chất: chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn uống đa dạng, đầy đủ các nhóm chất tinh bột, đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất, bổ sung các thực phẩm giàu chất sắt như thịt đỏ, thịt gà, gan, các loại đậu... Uống đủ nước mỗi ngày (2-2,5 lít mỗi ngày), có thể bổ sung thêm nước trái cây tươi, cần giúp cải thiện tình trạng thiếu máu cũng là cách hạn chế những cơn đau đầu.

Bổ sung chất chống gốc tự do: trường hợp không nuôi con bằng sữa mẹ hoặc bé đã cai sữa, mẹ bỉm có thể sử dụng thêm các tinh chất thiên nhiên có khả năng chống gốc tự do để cải thiện cơn đau đầu. Blueberry và ginkgo biloba là những tinh chất đã được nghiên cứu về tác dụng trung hòa gốc tự do, hỗ trợ giảm đau đầu.

Tập thể dục: thường xuyên tập các môn thể thao như đi bộ, yoga, bơi lội, thiền.... vừa giúp máu lưu thông tốt, vừa giúp tinh thần thêm sảng khoái, cải thiện các cơn đau đầu khó chịu.

Tránh các sang chấn tinh thần: hạn chế tối đa các sang chấn tâm thần như cãi vã, đau buồn, lo sợ... trong giai đoạn nuôi con nhỏ. Tập trung tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên con cái và gia đình để loại bỏ như suy nghĩ tiêu cực là cách đánh tan các cơn đau đầu ở phụ nữ sau sinh.

Anh Chi (Theo Helthline)