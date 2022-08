Vì sao phụ nữ nên bổ sung thì là vào chế độ ăn?

Hạt và cây thì là có thể giúp chị em tăng tiết sữa, giảm các triệu chứng mãn kinh.

Thì là là một loại thảo mộc thường sử dụng trong nấu ăn. Không chỉ giàu vitamin A và vitamin C, thực phẩm còn chứa nhiều loại vitamin quan trọng khác, giúp ngăn ngừa, giảm viêm. Ngoài những công dụng trên, thì là cũng là thực phẩm tốt cho phụ nữ.

Tăng tiết sữa

Theo các nhà khoa học, thì là có thể làm tăng mức độ prolactin trong cơ thể thai phụ. Đây là loại hormone chính chịu trách nhiệm kích thích sản xuất, làm tăng lượng sữa cho các bà bầu trong thai kỳ.

Giảm các triệu chứng mãn kinh

Trong thìa là có chứa 3 hợp chất là anethol, dianethole và photoanethole. Đây là những hợp chất chịu trách nhiệm đẩy mạnh hoạt động của estrogen. Một nghiên cứu đăng trên Thư viện y học quốc gia Mỹ cho thấy những phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh dùng 100 mg dầu thì là mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện điểm số trên thang điểm đánh giá mãn kinh nhiều hơn so với nhóm chỉ dùng dầu hướng dương.

Từ nghiên cứu trên, các nhà khoa học xác định, dầu thì là có tác dụng hỗ trợ giảm đau trong kỳ kinh nguyệt, hội chứng tiền kinh nguyệt, mất kinh, mãn kinh, hội chứng buồng trứng đa nang.

Hỗ trợ giảm cân

Thì là rất giàu chất xơ. Do đó, chúng sẽ giúp cơ thể no lâu hơn, ngăn chặn cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, thực phẩm có tính chất lợi tiểu, giúp thải nhiều chất độc và chất lỏng ra khỏi cơ thể. Một nghiên cứu từ Hàn Quốc trên 9 phụ nữ khỏe mạnh cho thấy, những người uống 250 ml trà pha với 2 g hạt thì là trước khi ăn trưa sẽ ít đói hơn. Đồng thời, nhóm người dùng hạt thì là cũng tiêu thụ ít calo trong bữa ăn hơn so với những người uống trà giả dược.

Chống lão hóa

Các nghiên cứu cho thấy, thì là có chứa chất chống oxy hóa, các hợp chất kháng khuẩn. Từ thời xa xưa, thì là được sử dụng để điều trị các vấn đề về da khác nhau. Đặc tính chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do tấn công làn da khỏe mạnh; từ đó giúp chống lão hóa giúp giảm nếp nhăn, đường nhăn.

Dùng thì là đúng cách

Theo Healthline, mặc dù ăn hạt và rau thì là có thể an toàn nhưng khi tiêu thụ chúng ở liều cao sẽ mang đến những phản ứng phụ (dị ứng, nôn mửa, tiêu chảy, ngứa miệng, sưng đỏ ở lưỡi, sưng họng) và không an toàn cho phụ nữ mang thai.

Nếu muốn dùng thì là, trong những bữa ăn hằng ngày, các chị em có thể thử kết hợp củ thì là sống được bào mỏng vào món salad hoặc sử dụng lá thì là để tạo hương vị cho súp, nước dùng, bánh nướng và các món cá. Tuy nhiên, cần tránh dùng một lượng lớn thì là để giảm nguy cơ mắc phải những tác dụng phụ không mong muốn.

Ngoài ra, thì là cũng có thể tương tác với một số loại thuốc estrogen và một số loại thuốc điều trị ung thư. Do đó, các chị em nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng liều cao ở dạng thực phẩm bổ sung, tinh dầu hoặc chiết xuất thì là.

