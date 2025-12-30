Vì sao phụ nữ nên ăn rau bina thường xuyên?

Rau bina giàu sắt, magie, kali và axit folic mang lại nhiều lợi ích cho xương, hệ miễn dịch và khả năng sinh sản của phụ nữ.

Cơ thể phụ nữ thay đổi qua các giai đoạn mang thai, nuôi con và mãn kinh, đòi hỏi chế độ dinh dưỡng phù hợp để duy trì các hoạt động của cơ thể. Rau bina chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe phái đẹp.

Cung cấp sắt

Sắt quan trọng với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, giúp ngăn ngừa thiếu máu bằng cách tham gia sản xuất hồng cầu. 100 g rau bina chứa khoảng 2,7 mg sắt. Phụ nữ trưởng thành (19-50 tuổi) cần khoảng 18 mg sắt mỗi ngày để bù lượng mất qua kinh nguyệt, thai phụ cần nhiều hơn, khoảng 27 mg/ngày. Thiếu sắt có thể gây mệt mỏi, da xanh xao, chóng mặt, đau đầu, tay chân lạnh, tóc khô dễ gãy rụng và móng tay giòn.

Hỗ trợ sự phát triển thai nhi

100 g rau bina chứa khoảng 165 µg axit folic, dưỡng chất quan trọng hỗ trợ sự phát triển của thai nhi và giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần khoảng 400 µg axit folic mỗi ngày để phòng ngừa dị tật bẩm sinh, nhu cầu này tăng lên 600 µg khi mang thai và 500 µg trong giai đoạn cho con bú.

Duy trì sức khỏe xương

Rau bina cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho hệ xương. Loại rau này giàu canxi, với khoảng 99 mg trong 100 g, giúp duy trì sức khỏe xương, giảm nguy cơ loãng xương và hỗ trợ chức năng cơ bắp. Rau bina cũng chứa mangan tham gia quá trình trao đổi chất, góp phần giữ xương chắc khỏe và hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu. Lượng vitamin K dồi dào cần thiết cho quá trình đông máu và khoáng hóa xương, tăng cường độ bền chắc của hệ xương.

Bổ sung magie

Magie giúp điều hòa chức năng cơ và thần kinh, kiểm soát đường huyết và huyết áp. 100 g rau bina có khoảng 79 mg magie. Phụ nữ trưởng thành cần khoảng 310-360 mg magie mỗi ngày. Khi mang thai, nhu cầu này có thể thay đổi và thai phụ nên bổ sung nên tư vấn của bác sĩ.

Hỗ trợ chức năng miễn dịch, sức khỏe làn da

Rau bina giàu vitamin A, hỗ trợ chức năng miễn dịch, tăng cường thị lực và duy trì sức khỏe làn da. 100 g rau bina có khoảng 9.377 IU vitamin A. Vitamin C trong rau bina góp phần tăng cường đề kháng, hỗ trợ hình thành collagen và cải thiện khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Điều hòa huyết áp

Rau bina cung cấp kali dồi dào. Đây là khoáng chất có vai trò cân bằng natri trong cơ thể, hỗ trợ điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ. Lợi ích này đặc biệt quan trọng với phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, khi nguy cơ mắc bệnh tim mạch có xu hướng gia tăng.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)